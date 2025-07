Motor Lublin zremisował ostatni sparing przed startem nowego sezonu

Piątek był ostatnim dniem zgrupowania żółto-biało-niebieskich w Sochocinie. Na jego zakończenie podopieczni trenera Mateusza Stolarskiego zagrali z Wisłą Płock, która w poprzednim sezonie rywalizowała w Betclic I Lidze.

Szkoleniowcy obu ekip ustalili, że mecz kontrolny odbędzie się w wymiarze 4x30 minut i już na samym początku spotkania było bardzo ciekawie. Już po upływie kwadransa gry do siatki Wisły trafił Mathieu Scalet pokonując na raty Rafała Leszczyńskiego. Lublinianie nie cieszyli się długo z prowadzenia, bo już minutę później rywale wyrównali. Łukasz Sekulski wycofał piłkę do Dominika Kuna, a ten uderzył nie do obrony z około 16 metrów.

Na kolejne gole przyszło już nieco poczekać. W 49 minucie Wisła miała rzut wolny około 25 metrów od bramki Motoru. Do piłki podszedł Iban Salvador i pokonał Ivana Brkicia. Żółto-biało-niebiescy odpowiedzieli w 75 minucie. Wówczas Bartosz Wolski zagrał dobre podanie do Bradliego Van Hoevena, a ten dostrzegł Michała Króla, który na wślizgu trafił na 2:2 i spotkanie zakończyło się remisem.

Motor kończy więc okres przygotowawczy z całkiem korzystnym bilansem meczów kontrolnych. Przypomnijmy, że poza starceim z Wisłą lublinianie pokonali 3:0 Znicz Pruszków, później zremisowali 3:3 z Dinamem Bukareszt, a następnie pokonali 5:3 Lechię Gdańsk.

W kolejny weekend w ramach pierwszej kolejki sezonu 2025/2026 Motor zagra u siebie z Arką Gdynia, która podobnie jak Wisła jest beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowano na niedzielę 20 lipca o godzinie 17.30.

Motor Lublin – Wisła Płock 2:2

Bramki: Scalet (15), Król (75) – Kun (16), Salvador (49).

Motor: Brkić (61 Tratnik) – Stolarski (61 Wójcik), Najemski (75 Ede), Matthys (91 Meyer), Luberecki (61 Palacz), Łabojko (61 Samper), Wolski (91 Lewandowski), Scalet (61 Karasek), Król (75 Haxha), Simon (91 Plichta), Ndiaye (61 Van Hoeven)

Wisła: Leszczyński (61 Pruszkowski; 91 Burek) - Custović (61 Hiszpański), Haglind-Sangre (91 Barnowski), Kamiński (45 Mijusković), Edmundsson (76 Misiak), Nastić (61 Kalandadze) – Jime (91 Tomczyk), Pacheco (81 Pomorski), Kun (91 Famulak) – Salvador (61 testowany; 91 Borowski), Sekulski (61 Krawczyk).