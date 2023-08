Cieszy determinacja i charakter pokazany przez zawodników. Opinie po meczu Górnika Łęczna z Wisłą Płock

Marek Saganowski, trener Wisły Płock

– Gratuluję Górnikowi pragmatyzmu i wiary w to, że Wisła Płock nie jest w stanie mu strzelić bramki. Jeśli chodzi o mój zespół to wynik jest dla nas bardzo niekorzystny. Powinniśmy wywieźć z trudnego terenu minimum jeden punkt jednak byliśmy nieskuteczni i musimy to poprawić. Od momentu straty gola w szóstej minucie zaczęliśmy kontrolować mecz, naciskać rywala i tworzyć sytuacje. Zabrakło nam pazerności w ofensywie. Przyjechaliśmy do bardzo dobrze zorganizowanego w obronie zespołu i stworzyliśmy sobie dużo okazji, w tym dwie sam na sam z bramkarzem, a w ostatnich minutach jeszcze po strzale głową. Na głębszą analizę przyjdzie czas jednak moim zdaniem jeśli chodzi o nasz atak pozycyjny to graliśmy dobrze. Bardzo dużo „drugich” piłek zebraliśmy i nie pozwalaliśmy na to by rywal miał wiele stałych fragmentów gry. Jednak jeżeli nawet jednej okazji nie potrafiliśmy zamienić na gola to w efekcie zeszliśmy z boiska pokonani.

Ireneusz Mamrot, trener Górnika

– Za nami bardzo trudny mecz. Bardzo dobrze weszliśmy w to spotkanie, bo już w pierwszej akcji Marko Roginić trafił w słupek, a chwilę później byliśmy na prowadzeniu. Po około pół godzinie gry Wisła osiągnęła przewagę i kilka razy było pod naszą bardzo groźnie i Maciej Gostomski wybronił nam jedną sytuację sam na sam. Na początku drugiej mieliśmy fragment kiedy kończyliśmy akcję fajnym uderzeniem Egzona Kryeziu. Jednak w dalszej fazie za bardzo daliśmy się zepchnąć do obrony. Cieszy jednak determinacja i charakter pokazany przez moich zawodników jeśli chodzi o pracę w obronie. Aczkolwiek mam nad czym pracować, szczególnie jeśli chodzi o zabezpieczanie bocznych sektorów boiska. W końcówce popełniliśmy też duży błąd przy stałym fragmencie gry kiedy zawodnik Wisły pozostał bez opieki w naszym polu karnym i gdyby trafił byłby pewnie gol. Wyjaśniliśmy sobie już jednak tę sytuację. Cieszy to, że kolejny raz nie straciliśmy bramki, a samo spotkanie toczyło się w żywym tempie. Sporym minusem było to, że w końcówce wyprowadzaliśmy bezskuteczne kontry. Przeciwnik mocno się wtedy odkrył i ryzykował dlatego przeprowadzając kontratak musimy go lepiej wykonać.