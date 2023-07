Co dalej z Goncalo Feio? Piłkarze Motoru Lublin strajkują, a władze klubu wciąż milczą

Jeszcze w piątek popołudniu włodarze Motoru wręcz zasypywali kibiców kolejnymi informacjami o tym, że kolejni piłkarze żółto-biało-niebieskich przedłużają umowy z klubem. Najpierw podano, że kontrakt przedłużył Sebastian Rudol, który przedłużył umowę o kolejny rok. Następnie poinformowano o przedłużeniu kontraktu z Kacprem Wełniakiem i to aż do 30 czerwca 2026 roku. Ostatnią informacją dotyczącą kadry na nowy sezon była ta, że umowę przedłużył także Michał Król – jego kontrakt przedłużono do 30 czerwca 2024 roku.

Natomiast w sobotę rano jak grom z jasnego nieba gruchnęła informacja, że zawodnicy Motoru nie pojechali do Łęcznej na mecz sparingowy z tamtejszym Górnikiem. Wedle naszych nieoficjalnych informacji powodem było nie przedłużenie umowy z trenerem Goncalo Feio. Okazało się, że są to doniesienia prawdziwe i Portugalczykowi nie zaproponowano nowej umowy. W internecie zaczęła krążyć wiadomość, jaką miałby napisać Feio. – Pomimo tego, że moja umowa była do 30 czerwca i nie podpisali zemną nową. Dziś miałem budzik na 5h00 by przyjść do pracy (myślałem że to tylko formalność. A przed 24h wczoraj w nocy dostałem mail, ze klub nie przedłuży ze mną umowy – czytamy. – Zwolnili mnie, mailem – dodano.

Klub nie zabrał oficjalnego stanowiska ani w sprawie braku rozegrania sparingu, ani w sprawie nie przedłużania współpracy z trenerem.