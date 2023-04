Dalsze zmiany strukturach Górnika Łęczna S.A. tuż przed meczem z Rakowem Częstochowa

W przeddzień historycznego, półfinałowego meczu o awans do Finału Fortuna Pucharu Polski pomiędzy Górnikiem Łęczna, a Rakowem Częstochowa odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Górnik Łęczna Spółka Akcyjna na którym podjęto uchwałę o zmianie składu Rady Nadzorczej Spółki. – Nowymi członkami Rady Nadzorczej zostali prezes GKS Górnik Łęczna Dawid Osowski, oraz Krzysztof Kwiatkowski, który w przeszłości pełnił już funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Górnik Łęczna SA – czytamy w komunikacie jaki pojawił się portalu internetowym pierwszoligowca. – Ze składu Rady Nadzorczej zostali odwołani Krzysztof Chołast, Adam Wasil, Paweł Fryt oraz Grzegorz Szkutnik – brzmi dalsza część komunikatu.

Tym samym aktualny skład Rady Nadzorczej Górnika Łęczna SA wygląda następująco: Adam Laskowski jest przewodniczącym, Grzegorz Wojno pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Funkcję sekretarza pełni Krzysztof Kwiatkowski, a członkiem Rady Nadzorczej jest Dawid Osowski.

W środę o godzinie 19.30 na stadionie Górnika odbędzie się briefing prasowy dotyczący podpisania listu intencyjnego pomiędzy Górnikiem Łęczna SA, GKS Górnikiem Łęczna oraz Lubelskim Węglem Bogdanka SA. Spotkanie, tak jak informowaliśmy na naszych łamach już w poniedziałek, dotyczyć będzie kwestii przejęcia 100 procent akcji Górnika Łęczna przez Lubelski Węgiel Bogdanka SA.

Po zakończeniu spotkania piłkarze Górnika Łęczna wybiegną na murawę tamtejszego stadionu, by w walce o finał Fortuna Pucharu Polski zmierzyć się z liderem PKO BP Ekstraklasy – Rakowem Częstochowa. - Każdy wie, że puchar rządzi swoimi prawami i już wiele drużyn o tym się przekonało. Z Rakowem już graliśmy i wiemy, jaki to jest rywal, wiemy że mecz będzie trudny, ale już z niejednym ciężkim przeciwnikiem wygrywaliśmy - przekonuje Sergiej Krykun, który w środę ma szansę zarać setny mecz w zielono-czarnych barwach. - Będę dumny, że zagrałem 100 meczów dla Górnika. Cieszę się, że dołączyłem do grona ważnych dla klubu zawodników. Mam nadzieję, że kolejna setka będzie lepsza niż poprzednia - dodaje Krykun.

Przypomnijmy, że pierwszym finalistą Pucharu Tysiąca Drużyn we wtorek późnym wieczorem została Legia Warszawa, która pokonała na wyjeździe KKS 1925 Kalisz 1:0, a gola na wagę awansu strzelił już w drugiej minucie Igor Strzałek.