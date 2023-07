Faworyt na początek, czyli Górnik Łęczna znowu gra z Wisłą Kraków

Można powiedzieć, że hiszpański eksperyment w Wiśle wypalił, ale tylko w połowie. Drużyna Radosława Sobolewskiego wiosnę miała świetną, bo wygrywała mecz za meczem. W decydującym momencie zawiodła jednak na całej linii. W przedostatniej kolejce szybko zdobyła gola w meczu z Zagłębiem Sosnowiec i wydawało się, że zmierza do ekstraklasy.

W drugiej połowie niespodziewanie dwa ciosy zadali rywale i to oni zabrali do domu trzy punkty. A te „oczka” spowodowały, że zamiast zakończyć sezon na drugiej pozycji i cieszyć się z szybkiego powrotu do elity, krakowianie wylądowali w barażach. A te zakończyli już na półfinale, bo dostali łupnia od Puszczy Niepołomice i to u siebie (1:4).

Kolejny sezon w Fortuna I lidze oznaczał kłopoty finansowe, zmiany kadrowe i wielką niewiadomą. Wisła jakoś się jednak obroniła. Trener Sobolewski nadal prowadzi drużynę, w której nie ma już jednak największej gwiazdy. Luis Fernandez wylądował niespodziewanie w Gdańsku, ale zastąpił go inny Hiszpan – Juan Roman, który świetnie spisywał się w barwach Podbeskidzia. O sile zespołu mają też stanowić jego kolejni rodacy: skrzydłowy Jesus Alfaro i obrońca Eneko Satrustegui, a w ataku na pewno przyda się Szymon Sobczak.

W Łęcznej lato też było gorące. Trener Ireneusz Mamrot musiał pożegnać ważnych zawodników, jak: Serhij Krykun czy Marcin Biernat, a także młodego i zdolnego wychowanka Dawida Tkacza. W sumie w rubryce ubyli jest dziewięć nazwisk, ale nowych twarzy niemal tyle samo. Adam Deja i Paweł Żyra grali ostatnio w ekstraklasie, były gracz Wisły Kraków Lukas Klemenz na Węgrzech, a w zespole są też nowi młodzieżowcy, jak Piotr Starzyński czy Fryderyk Janaszek.

Wyniki sparingów nie zachwycały, ale zielono-czarni wyszli z założenia, że lepiej uczyć się od lepszych niż gromić zespoły z niższych lig. Dlatego grali z Hapoel Beer Sheva (porażka 0:1 po golu z 82 minuty) czy z cypryjską Omonią Nikozja (0:0). A czego zielono-czarni spodziewają się na inaugurację?

– Każdy mecz to inna historia. Pamiętamy jednak, że wysoko przegraliśmy na koniec poprzedniego sezonu. Nie ma też co ukrywać, że Wisła jest głównym faworytem do awansu. Stracili Luisa Fernandeza, ale uważam, że pomimo odejścia Hiszpana będą nawet silniejsi. My też mamy mocniejszy zespół i sami jesteśmy ciekawi, jak to wszystko wyjdzie. Mogę jednak powiedzieć, że jesteśmy mocno zdeterminowani, żeby zagrać dużo lepsze spotkanie niż ostatnio z Wisłą. Jesteśmy to winni sobie, ale i kibicom – mówi Ireneusz Mamrot, trener zespołu z Łęcznej.

GÓRNIK ŁĘCZNA

Adres: al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna. Telefon: 81 752 17 40 wew. 10. Strona internetowa: gornik.leczna.pl. Adres email: biuro@gornik.leczna.pl. Rok założenia: 1979. Pojemność stadionu: 7464. Prezes: Adam Laskowski. Dyrektor sportowy: Veljko Nikitović. Trener: Ireneusz Mamrot. Asystenci: Tomasz Chorwat i Daniel Rusek. Analityk: Marek Mizerkiewicz. Trener przygotowania motorycznego: Piotr Wilawer. Trener bramkarzy: Sergiusz Prusak. Fizjoterapeuci: Marcin Lenart i Marcin Panasiuk. Kierownik drużyny: Damian Czarnocki.

KADRA DRUŻYNY

Bramkarze: Maciej Gostomski (88) * Mikołaj Kiliszek (05) * Tomasz Woźniak (02).

Obrońcy: Souleymane Cisse (99) * Jonathan de Amo (90) * Daniel Dziwniel (92) * Marcin Grabowski (2000) * Lukas Klemens (95) * Michał Sienicki (06) * Karol Turek (2000) * Damian Zbozień (89).

Pomocnicy: Jakub Bednarczyk (99) * Adam Deja (93) * Damian Gąska (96) * Fryderyk Janaszek (04) * Miłosz Kozak (97) * Egzon Kryeziu (2000) * Jakub Kwiatkowski (03) * Kacper Łukasiak (03) * Michał Pawlik (95) * Piotr Starzyński (04) * Michał Steszuk (06) * Paweł Żyra (98)

Napastnicy: Karol Podliński (97) * Marko Roginić (95) * Kacper Żabiński (06).

Przybyli: Adam Deja (Korona Kielce), Marcin Grabowski (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Fryderyk Janaszek (KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski), Lukas Klemenz (Budapest Honved FC), Kacper Łukasiak (Pogoń II Szczecin), Marko Roginić (GKS Katowice), Piotr Starzyński (Wisła Kraków), Paweł Żyra (Stal Mielec).

Ubyli: Marcin Biernat (Wisła Płock ), Łukasz Grzeszczyk (Podlesianka Katowice), Serhij Krykun (Piast Gliwice), Szymon Lewkot (Śląsk Wrocław), Wiktor Łychowydko (szuka klubu), Patryk Pierzak (Miedź Legnica), Hubert Sobol (Wisła Kraków), Łukasz Szramowski (Stomil Olsztyn), Dawid Tkacz (Widzew Łódź).