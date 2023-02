Głupi błąd zadecydował o porażce. Opinie po meczu Resovii z Górnikiem Łęczna

Marcin Prasoł, trener Górnika

– To był dla nas i Resovii bardzo ważny mecz jeśli chodzi o układ w tabeli. Chcemy złapać serię, ale wygląda to tak, że wygrywamy jeden mecz, a kolejny przegrywamy. Nie potrafimy złapać serii i uspokoić naszej sytuacji. Co do samego meczu to głupi błąd zdecydował o naszej porażce. Mieliśmy swoje sytuacje i mając takie okazje musimy strzelić bramkę. To nas nie usprawiedliwia i musimy dalej pracować.

– Chcielibyśmy grać bardziej ofensywnie i stwarzać więcej okazji. W meczu z Resovią mieliśmy je dwie, czy trzy, ale musimy stwarzać ich więcej. Piłka musi być bardziej atrakcyjna dla kibiców.

Mirosław Hajdo, trener Resovii

– To był trudny mecz z racji jego wagi. Obie drużyny wiedziały, że jest to mecz z gatunku tych o „sześć punktów” dlatego chcieliśmy go wygrać. Myślę, że sam mecz i wynik determinował postawę zawodników na boisku. Uważam jednak, że wygraliśmy to spotkanie zasłużenie. Dziękuję moim zawodnikom. Nie łatwo będąc na miejscu spadkowym grać mecze z bezpośrednim rywalem. Jesteśmy jednak w takim położeniu i musimy z niego wyjść, przy okazji znosząc towarzyszącą nam presję. Jestem zadowolony z gry drużyny i wyniku. Patrząc na naszą sytuację zawodnicy z meczu na mecz grają coraz lepiej.