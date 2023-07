Goncalo Feio bez ważnej umowy z Motorem. W mediach spekuluje się o poszukiwaniach następcy

Informacje o tym, że do ekipy z Lublina przymierzany jest były trener klubu ze stolicy Podkarpacia podał Piotr Kozłowski z „Gazety Wyborczej”.

Pod wodzą tego szkoleniowca Stal najpierw wywalczyła awans do Fortuna I Ligi, a następnie zajęła szóstą lokatę i awansowała do baraży o PKO BP Ekstraklasę. Tam, w półfinale, okazała się słabsza od Bruk-Bet Termaliki Nieciecza ulegając na jej terenie 0:2. Po zakończeniu sezonu władze Stali poinformowały o zakończeniu współpracy z Myśliwcem. Ten nie narzekał jednak długo na nudę bo niedawno udał się wraz z Legią Warszawa na obóz do Austrii. Media zaczęły spekulować, że taki ruch może być zwiastunem długofalowej współpracy szkoleniowca z wicemistrzami Polski. Te pogłoski zostały jednak szybko ucięte. – Nie ma jednak na razie planów by Myśliwiec dołączył do sztabu szkoleniowego Legii na stałe. To jednorazowa współpraca z korzyścią dla obu stron – podał portal Legia.net

Kibicom Motoru nie pozostaje zatem nic innego jak oczekiwanie na oficjalny komunikat ze strony klubowych władz.