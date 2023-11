Górnik Łęczna chce pójść za ciosem w meczu z Polonią Warszawa

W poprzedniej kolejce zielono-czarni ograli lidera tabeli i to na jego terenie. Maciej Gostomski i spółka wygrali w Opolu z Odrą 3:0 i wrócili do domów w znakomitych nastrojach, a następnie rozpoczęli przygotowania do kolejnego starcia. I tym razem nie mogli narzekać na brak czasu, bo do spotkania z beniaminkiem z Warszawy mieli dokładnie tydzień.

Takiego komfortu przed sobotnim meczem nie mieli rywale zielono-czarnych. Polonia we wtorek wieczorem rywalizowała na wyjeździe z Wisłą Kraków w ramach Fortuna Pucharu Polski. Mecz zakończył się wysoką wygraną „Białej Gwiazdy” 3:0, a ekipa z Warszawy przez niemal w godzinę grała w osłabieniu.

– Bramki straciliśmy w zasadzie po stałych fragmentach. Boli, że takie zaangażowanie i podejście naszych zawodników zostało zniweczone właśnie przez stały fragment gry. Uważam, że mogliśmy zachować się w tych sytuacjach zdecydowanie lepiej. Mimo wszystko chciałbym podziękować zawodnikom za zaangażowanie, za walkę, bo wiadomo – nie jest łatwo grać w dziesięciu od 35 minuty – powiedział po meczu Maksymilian Hołownia, asystent Rafała Smalca.

Polonia przyjedzie więc do Łęcznej mając w nogach pucharową rywalizację i może to się odbić na jej grze. Dlatego Górnik będzie celować w kolejną wygraną. Do składu łęcznian wróci zapewne Lukas Klemenz, który w poprzedniej kolejce pauzował za nadmiar żółtych kartek. Do dyspozycji trenera Mamrota powinien być także Ilkay Durmus, którego z gry przeciwko Odrze wykluczył drobny uraz. Niestety, tym razem z powodu nadmiaru żółtych kartek na boisku nie pojawią się: Adam Deja oraz Marcin Grabowski. Tym samym trener Mamrot będzie musiał zmienić linię obrony i pomocy. Być może szansę na grę w defensywie od pierwszych minut otrzyma Daniel Dziwniel, a w środku pomocy zagra Damian Gąska?

Jakiego meczu mogą spodziewać się kibice? Górnik to najlepiej broniący zespół w rozgrywkach i do tego dość skuteczny. Natomiast Polonia nie ma problemów ze strzelaniem goli (do tej pory jej piłkarze zdobyli ich 21). Ma za to duży kłopot z grą w defensywie.

Początek sobotniego spotkania w Łęcznej zaplanowano na godzinę 15. Mecz będzie można obejrzeć na platformie Polsat Box Go. Płatny link do spotkania dostępny będzie również na oficjalnej stronie Górnika w zakładce „centrum meczowe”.