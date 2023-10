Górnik Łęczna dzisiaj zmierzy się u siebie z Zagłębiem Sosnowiec

W ostatnich dniach piłkarze z Łęcznej przechodzą przez bardzo intensywny okres. Terminarz ułożył się tak, że zielono-czarni nie mieli wiele czasu na treningi, skupiając się głównie na grze. W minionej kolejce Górnik zremisował na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1:1, a Zagłębie przegrało na własnym stadionie z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza 1:3. Natomiast w środku tygodnia obie ekipy rywalizowały w pierwszej rundzie Fortuna Pucharu Polski. Sosnowiczanie pokonali w Wejherowie tamtejszy Gryf 3:1, a podopieczni trenera Mamrota po bardzo zaciętym i dramatycznym meczu ulegli na swoim stadionie 3:4. Do tej pory w lidze Maciej Gostomski i spółka stracili pięć goli, a w środę w Pucharze Tysiąca Drużyn „Pasy” wbiły im aż cztery. Warto jednak zaznaczyć, że trener Górnika w tym starciu dał odpocząć Gostomskiemu, a jego miejsce między słupkami zajął młody Tomasz Woźniak. 21-letni bramkarz chyba nie udźwignął presji meczu i niestety nie ustrzegł się błędów, co kosztowało drużynę porażkę i tym samym od teraz łęcznianie mogą skupiać się tylko na lidze. – Mimo pierwszej porażki w tym sezonie jestem dumny z zespołu, bo choć traciliśmy bramki w dość nieszczęśliwych okolicznościach potrafiliśmy się podnieść. Na tle mocnego rywala zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze. Musimy skupić się teraz na lidze, a do tego mamy obecnie w zespole dwie kontuzje – Mateusza Młyńskiego i Marko Roginicia – chwalił zespół trener Mamrot.

Po krótkiej pucharowej przygodzie łęcznianie postarają się o podtrzymanie dobrej passy w Fortuna I Lidze. Z pewnością między słupki na mecz z Zagłębiem wróci Gostomski, który w tym sezonie jest w fantastycznej formie. Już ze swoim kapitanem w bramce zielono-czarni postarają się o podtrzymanie świetnej passy przeciwko Zagłębiu. Poniedziałkowy mecz będzie 13 konfrontacją obu drużyn w lidze z czego Górnik wygrał aż sześć, pięć razy padł remis, a sosnowiczanie wygrali ledwie raz i miało to miejsce… 35 lat temu. Dlatego fani łęczyńskiej drużyny mocno liczą na to, że dzisiejsze spotkanie również zakończy się dla ich ulubieńców happy endem.

Początek poniedziałkowego meczu pomiędzy Górnikiem, a Zagłębiem zaplanowano na godzinę 18. Mecz można będzie obejrzeć za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Link do płatnej transmisji dostępny będzie także na oficjalnej stronie internetowej Górnika w zakładce „centrum meczowe”.