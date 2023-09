Górnik Łęczna gra u siebie z Resovią i ma szansę wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli

Chyba nawet najbardziej niepoprawni optymiści nie spodziewali się, że Górnik Łęczna po siedmiu kolejkach będzie mógł pochwalić się statusem niepokonanego w Fortuna I Lidze. Po serii trzech remisów zielono-czarni obrali kurs na wygrywanie i ostatnie cztery mecze rozstrzygnęli na swoją korzyść.

W minionej kolejce, która miała miejsce niemal dwa tygodnie temu, łęcznianie pokonali na wyjeździe Znicz Pruszków. Po niej przyszła pora na pierwszą w tym sezonie przerwę spowodowaną meczami reprezentacji narodowych w ramach eliminacji do Euro 2024. Zielono-czarni najpierw otrzymali kilka dni wolnego, a następnie rozpoczęli przygotowania do meczu z zajmującą 15. miejsce w stawce Resovią.

Przed poniedziałkowym meczem trener Ireneusz Mamrot i sztab szkoleniowy nie mogą narzekać na problemy kadrowe. Wprawdzie o dużym pechu może mówić pozyskany niedawno z Wisły Kraków Mateusz Młyński, który na jednym z treningów doznał złamania kości śródstopia, ale poza nim nikt nie narzeka na urazy. Gotowy do gry będzie także powracający po odcierpieniu kary za żółte kartki Jonathan de Amo. Z kolei w ekipie gości zabraknie napastnika Mateusza Górskiego. Strzelec trzech bramek dla Resovii w poprzedniej kolejce otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę i czeka go odpoczynek od gry.

Z jakim nastawieniem do starcia z ekipą z Rzeszowa podejdą zielono-czarni? – Najważniejsza jest mentalność i to, że zespół wierzy w zwycięstwa. Cieszy gra w defensywie, choć mamy świadomość nad czym jeszcze trzeba pracować, bo rywale mieli okazje do strzelenia nam bramek. Zbudowaliśmy fundament punktowy i teraz musimy myśleć o kolejnych spotkaniach. Najważniejszy jest każdy następny mecz. Wiele osób to powtarza i traktuje się to jako banał, że każdy mecz w tej lidze jest ciężki. Tak jednak jest – powiedział przed spotkaniem Ireneusz Mamrot, trener Górnika.

Początek poniedziałkowego meczu w Łęcznej zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie będzie można obejrzeć na platformie Polsat Box Go. Link do płatnej transmisji dostępny będzie także na oficjalnym portalu Górnika w zakładce „centrum meczowe”. Więcej o spotkaniu Górnik – Resovia można przeczytać także w naszym specjalnym programie meczowym, który można pobrać z oficjalnego portalu zielono-czarnych.

Trzeba jeszcze dodać, że wyniki w weekend ułożyły się pod ekipę z Łęcznej. Jeżeli drużyna trenera Mamrota zgarnie w poniedziałek trzy punkty, to wskoczy na fotel lidera.