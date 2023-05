Górnik Łęczna gra u siebie z Zagłębiem Sosnowiec i chce zamknąć temat walki o utrzymanie

Nie ma co ukrywać – rozegrany w poprzedni piątek mecz w Częstochowie nie był wielkim widowiskiem, ale zakończył się sukcesem zielono-czarnych, bo łęcznianie strzelili po raz pierwszy na tamtejszym stadionie gola, a do tego dopisali na swe konta trzy punkty, które niemal zapewniły im utrzymanie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

– Ten mecz miał bardzo wysoką stawkę i myślę, że było to widać po zespole. Ewentualna przegrana na pewno postawiłaby nas w trudnej sytuacji i bardzo chcieliśmy tego uniknąć. Cieszymy się, że zakończyliśmy to spotkanie zwycięstwem. Oczywiście matematycznie jeszcze nie mamy utrzymania, bo potrzebne są nam do tego co najmniej dwa punkty, ale my w ostatnich trzech meczach chcemy jeszcze normalnie punktować. Gramy z Zagłębiem Sosnowiec, które po zmianie trenera dobrze wygląda, bo na pięć spotkań w czterech nie straciło bramki. Czeka nas trudny mecz, ale podchodzimy do niego optymistycznie – mówi Ireneusz Mamrot, trener Górnika cytowany przez klubowy portal.

Jesienne spotkanie, rozegrane jeszcze na stadionie Ludowym w Sosnowcu, zakończyło się remisem 2:2. Górnik dwa razy wychodził na prowadzenie w tym starciu, a do tego od 26 minucie grał w przewadze jednego zawodnika, po tym za dwie żółte kartki z boiska wyleciał Maksymilian Rozwandowicz. Obecnie łęcznianie z dorobkiem 38 punktów o jedno „oczko” wyprzedzają najbliższego rywala. Jaką taktykę obiorą więc na najbliższy mecz?

– Musimy zagrać na poziomie takich spotkań jak druga połowa z Podbeskidziem czy spotkań z ŁKS-em czy z Ruchem Chorzów. W meczu ze Skrą dominowała walka mocno fizyczna. Było mało grania, dlatego w najbliższym meczu będziemy chcieli więcej utrzymywać się przy piłce, bo Zagłębie wbrew temu co mówi tabela ma spory potencjał. Potrzebujemy trzech punktów i wtedy już definitywnie zamkniemy temat naszego utrzymania – zapewnia Mamrot.

Mecz pomiędzy Górnikiem, a Zagłębiem zaplanowano na niedzielę o godzinie 15. Piłkarze i sztab szkoleniowy mocno liczą na wsparcie kibiców. Ci, którzy tego dnia nie będą mogli być na stadionie będą mogli obejrzeć przebieg meczu za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Link do płatnej transmisji on-line dostępny będzie także na oficjalnej stronie Górnika w zakładce „centrum meczowe”.