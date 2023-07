Górnik Łęczna już po letnich grach kontrolnych. W klubie pojawił się jeszcze jeden zawodnik

Zanim łęcznianie rozegrali ostatnie w letnim okresie przygotowawczym gry kontrolne klub ogłosił pozyskanie jeszcze jednego zawodnika. Został nim Kacper Łukasiak, który trafił do Łęcznej na zasadzie rocznego wypożyczenia z Pogoni Szczecin. Łukasiak urodził się 24 września 2003 roku w Szczecinie. Młody pomocnik jest wychowankiem Akademii Pogoni Szczecin, który do pierwszego zespołu Pogoni włączony został w marcu 2022 roku. Na początku poprzedniego sezonu trafił na wypożyczenie do pierwszoligowej Skry Częstochowa, w której wystąpił w 13 meczach. Wiosną powrócił do Szczecina, gdzie występował w trzecioligowych rezerwach Pogoni, zaliczając występ w 15 spotkaniach. – Czuję się tu świetnie. Drużyna bardzo dobrze mnie przyjęła. Jestem pozytywnie nastawiony. Moim celem tutaj jest rozwój oraz pomoc drużynie w osiąganiu sukcesów poprzez wygrywanie meczów, zdobywanie bramek i asystowanie. Chcę cieszyć się z gry – zapowiedział nowy nabytek zielono-czarnych.

W sobotnie wczesne przedpołudnie podopieczni trenera Ireneusza Mamrota rozegrali ostatni przed startem rozgrywek Fortuna I Ligi sparing, który był zamknięty dla kibiców i miał nieco nietypową formę. Najpierw rywalem łęcznian była trzecioligowa Świdniczanka. Mecz trwał ledwie 45 minut i zakończył się remisem 1:1 Gola dla Górnika strzelił Jonathan de Amo, a dla Świdniczanki trafił Michał Paluch. Następnie zielono-czarni również w wymiarze 45 rywalizowali z innym trzecioligowcem – Chełmianka. W tym starciu padła tylko jedna bramka, a jej autorem okazał się Miłosz Kozak po asyście Damiana Gąski i tym samym łęcznianie odnieśli pierwszą wygraną w letnim okresie przygotowawczym.

– Mamy po tych grach materiał do analizy. Rywalizacja o wyjściowe miejsce w składzie na mecz z Wisłą będzie trwała do ostatniego treningu. Chociaż dzisiaj trochę kwestii się dla mnie już wyjaśniło – powiedział po spotkaniach trener Ireneusz Mamrot.

W najbliższym tygodniu Maciej Gostomski i spółka rozpoczną przygotowania do pierwszego w sezonie 2023/2024 meczu o punkty. W sobotę Górnik zmierzy się na swoim stadionie z Wisłą Kraków, z którą na początku czerwca w ramach ostatniej kolejki minionej kampanii przegrał aż 0:3. Początek meczu zaplanowano na godzinę 17.30, a bilety na to spotkanie wciąż są dostępne zarówno poprzez internet, jak i w kasach stadionu.

Górnik Łęczna – Świdniczanka Świdnik/ChełmiankaChełm 2:1 (1:1, 1:0)

Bramki: de Amo (30), Miłosz Kozak (72) – Paluch (Świdniczanka).

Górnik: Woźniak – Grabowski, de Amo, Klemez, Zbozień, Deja, Janaszek, Kryeziu, Żyra, Kozak, Roginić oraz Dziwniel, Sienicki, Bednarczyk, Gąską, Łukasik.

Świdniczanka: Socha – zawodnik testowany, Koźlik, Pielach – zawodnik testowany II, Szymala, Sikora, Nawrocki, zawodnik testowany III – Zuber, Paluch.