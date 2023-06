Górnik Łęczna kończy sezon domowym meczem z Wisłą Kraków

Większość niewiadomych w Fortuna I Lidze została już wyjaśniona. Po tym sezonie o szczebel niżej spadają Skra Częstochowa, Chojniczanka Chojnice i Sandecja Nowy Sącz. Z kolei pewny gry w PKO BP Ekstraklasie jest już ŁKS Łódź. Za jego plecami trwa jednak zażarta walka o drugie miejsce premiowane bezpośrednim awansem. W wyścigu tym udział biorą: Ruch Chorzów, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Puszcza Niepołomice i Wisła Kraków. Najwyżej stoją akcję „Niebieskich”, ale nie jest powiedziane, że po ostatniej kolejce sytuacja się diametralnie nie zmieni.

„Biała Gwiazda” przyjedzie w sobotę do Łęcznej z celem zdobycia trzech punktów. Z kolei Górnik, choć gra w zasadzie jedynie o prestiż zamierza mocno postawić się ekipie z Krakowa. Tym bardziej, że jesienią zielono-czarni potrafili pokonać Wisłę na jej terenie. – Mecz meczowi jest nierówny, bo każdy klub na przestrzeni całego sezonu łapie lepszą lub nieco gorszą dyspozycję. Dlatego myślę, że w sobotę wszystko rozstrzygnie dyspozycja dnia – twierdzi Siergiej Krykun, pomocnik Górnika. – To spotkanie ma dla nas duże znaczenie, bo nie przegraliśmy u siebie od dawna. Stworzyliśmy z naszego stadionu „twierdzę” i wszyscy chcielibyśmy skończyć sezon bez porażki na własnym obiekcie. Naszym celem było od samego początku utrzymanie, choć nie po takim sezonie jaki właśnie kończymy. Jesteśmy jednak pewni gry w Fortuna I Lidze w kolejnym sezonie i na ten moment to jest najważniejsze – przekonuje Siergiej Krykun, pomocnik Górnika.

W meczu przeciwko ekipie spod Wawelu w szeregach gospodarzy zabraknie kontuzjowanych: Souleymane Cisse, Dawida Tkacza i Michała Pawlika.

Początek sobotniego meczu Górnika z Wisłą, podobnie zresztą jak wszystkich starć 34 kolejki Fortuna I Ligi, zaplanowano na godzinę 17.30. Klub z Łęcznej zachęca jednak swoich kibiców, szczególnie tych najmłodszych do wcześniejszego pojawienia się w rejonie stadionu przy al. Jana Pawła II. Od godziny 11 do 17 specjalnie z okazji Dnia Dziecka zielono-czarni zapraszają swoich najmłodszych fanów na boisko ze sztuczną nawierzchnią. Tam czekać będą na nich dmuchańce, a także gry i zabawy. Wstęp jest bezpłatny.