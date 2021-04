Górnik Łęczna kontra Chrobry Głogów, czyli wygrać przed świętami

W ostatnich tygodniach zielono-czarni zanotowali lekki spadek formy i ponieśli dwie porażki z rzędu. Najpierw Leandro i spółka okazali się minimalnie słabsi na swoim stadionie od Korony Kielce, a w minioną sobotę rozegrali najgorszy mecz w obecnym sezonie przegrywając w Radomiu z tamtejszym Radomiakiem aż 0:3.

Na rozpamiętywanie ostatniego niepowodzenia piłkarze Górnika nie mieli jednak zbyt wiele czasu, bo już dziś, a więc jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy czeka ich kolejne ligowe starcie – tym razem z zajmującym miejsce w środku tabeli Chrobrym Głogów. – Każda porażka boli. Jesteśmy jednak ambitnym zespołem i chcemy pokazać to na boisku. Wiemy jak wygląda tabela i że każda z drużyn walczy o swoje cele. Dlatego w meczu z Chrobrym chcemy zdobyć pierwsze punkty w rundzie wiosennej na swoim stadionie – zapewnia Paweł Wojciechowski, napastnik Górnika. – Wyczyściliśmy sobie głowy po dwóch nieudanych meczach. W dalszym ciągu idziemy w naznaczonym kierunku i w meczu z Chrobrym będziemy chcieli pokazać, że ostatnie niepowodzenia to tylko krótki regres – dodaje obrońca łęcznian Tomasz Midzierski.

Górnik do tej pory słynął z najlepszej defensywy w lidze, ale w ostatnim meczu Radomiak stworzył sobie zbyt wiele sytuacji do zdobycia bramki. Według zawodników w najbliższym meczu kluczowy będzie powrót do dobrej gry w obronie. – Musimy znów zagrać na „zero z tyłu”, bo do tej pory to była nasza cecha rozpoznawalna. Musimy zaprezentować więc solidność w defensywie, bo ostatnie dwa mecze pokazały, że tracimy za dużo bramek – zauważa Wojciechowski. – Chrobry to drużyna, która po odbiorze piłki bardzo szybko przechodzi do ataku. My musimy długo utrzymywać się przy piłce i być konkretni w działaniach. Nie zwieszamy głów. Wierzę, że to co najlepsze w tym sezonie jeszcze przed nami – zapewnia snajper zielono-czarnych.

Z kolei Midzierski podkreśla, że wraz z kolegami chce rozpocząć budowanie passy zwycięstw na swoim stadionie. – Chrobry to solidny ligowiec. Znamy ich mocne strony i wiemy na co należy zwrócić uwagę. Ważniejsze będzie jednak to jak my mentalnie podejdziemy do tego spotkania. Chcemy pokazać, że nasz stadion to twierdza i każdemu rywalowi będzie ciężko zapunktować na naszym terenie – podkreśla stoper Górnika.

Jesienią w Głogowie padł remis 1:1. A Jaki wynik padnie na stadionie w Łęcznej? Początek dzisiejszego spotkania zaplanowano na godzinę 17.

Pozostałe mecze 23 kolejki Fortuna I Ligi

Resovia – Odra Opole * GKS 1962 Jastrzębie – Puszcza Niepołomice * Zagłębie Sosnowiec – Widzew Łódź * Stomil Olsztyn – Sandecja Nowy Sącz * ŁKS Łódź – GKS Bełchatów * GKS Tychy – Arka Gdynia * Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Korona Kielce * Miedź Legnica – Radomiak Radom.