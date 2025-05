Zaatakował nożem i uciekł z miejsca zdarzenia. Grozi mu nawet dożywocie

Do zdarzenia doszło późnym wieczorem kilka dni temu. Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań znaleziono 32-latka z ranami kłutymi. Na miejsce od razu został wysłany patrol policji. Na miejscu udzielono pomocy poszkodowanemu, który otrzymał kilka ciosów nożem w okolicy brzucha i szyi. Został przewieziony do szpitala.

Pracujący na miejscu policjanci zebrali ślady w sprawie.

– Wstępne ustalenia wskazują, że do zdarzenia doszło w mieszkaniu. Kiedy do domu wróciła właścicielka mieszkania zastała tam nietrzeźwego znajomego, który wszczął z nią awanturę. Kobieta w obawie o swoje bezpieczeństwo poszła do sąsiada prosząc o pomoc. Z sąsiadem w mieszkaniu przebywał 32-letni kolega. Obaj postanowili pomóc kobiecie. Poszli do jej domu i wówczas, po otworzeniu drzwi, znajomy kobiety zaatakował 32-latka – informuje podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.