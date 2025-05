Uczą się, jak ratować ludzkie życie

Te umiejętności mogą się przydać każdemu. Wie o tym doskonale Grzegorz Bereza, świdniczanin i pracownik Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. To on był jednym z inicjatorów pierwszej edycji zawodów i uczestniczy w nich w roli współorganizatora do dziś. Zaangażowany jest do tego stopnia, że funduje nawet puchary zwycięzcom.

– Zaczęło się osiem lat temu - mówi Grzegorz Bereza. - Był to konkurs dla dwóch klas. Jedna reprezentowała Szkołę Podstawową nr 7, druga „Trójkę”. Później narodził się pomysł zaproszenia młodzieży z innych szkół. Początkowo nie mieliśmy żadnych sponsorów. Teraz sytuacja pod względem organizacyjnym i liczby uczestników jest już zupełnie inna.

Uczestnicy zawodów, które odbyły się w tym tygodniu musieli wykazać się nie lada umiejętnościami ratowniczymi. Była to m.in. dezynfekcja i opatrzenie rany, pomoc potrąconej przez samochód kobiecie z dzieckiem, ratowanie osoby z zatrzymanym krążeniem i chłopca, który spadł ze ścianki wspinaczkowej. Wcześniej odbył się test wiedzy teoretycznej.

– Cieszymy się, że w tegorocznej edycji konkursu uczestniczyły nie tylko reprezentacje wszystkich szkół podstawowych ze Świdnika, ale także placówki z Krępca i Mełgwi. Sukces w zawodach wymagał wiedzy teoretycznej przyswajanej na lekcjach, ale także umiejętności praktycznych. Te zdobywane są we współpracy z ratownikami medycznymi, którzy przygotowują również test i wszystkie symulowane zdarzenia. Jest nadzieja, że po uczestnictwie w takim konkursie młodzież, która ma wiedzę zdecydowanie większą niż rówieśnicy, nie będzie się bała niesienia pomocy w sytuacjach realnego zagrożenia. I to właśnie jest prawdziwy cel dzisiejszej rywalizacji. Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do przygotowania młodzieży – tłumaczy Leszek Kalicki, dyrektor SP nr3.

– Obserwując dzisiejsze, bardzo pożyteczne wydarzenie, zrodził mi się pomysł przeniesienia konkursu również do szkół średnich. Niektórzy z uczniów posiadają już prawo jazdy i są świadkami różnych zdarzeń drogowych. Oby nie, ale nigdy nie wiadomo czy umiejętności związane z pomocą przedmedyczną im się nie przydadzą – dodaje Mirosław Kwiatosz, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdniku.

Najlepsi w rywalizacji okazali się reprezentanci Szkoły Podstawowej nr. 7. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 3.

Zawody odbyły się pod patronatem starosty Waldemara Jaksona.