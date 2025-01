Górnik Łęczna ostro sobie postrzelał w sparingu z Avią Świdnik

Sobotni mecz w Milejowie miał nieco inny wymiar czasowy, bo obie drużyny uzgodniły aby zagrać 4x30 minut. Na bramki nie trzeba było dużo czekać, a kibice którzy wybrali się w sobotę do Milejowa zobaczyli ich aż siedem. Już w szóstej minucie wynik spotkania otworzył Przemysław Banaszak ze spokojem wykańczając akcję swojego zespołu. Po kwadransie gry Górnik prowadził 2:0, a tym razem na listę strzelców wpisał się Damian Warchoł skutecznie wykonując rzut karny.

Na kolejne bramki przyszło nieco poczekać. W 57 minucie do siatki Avii trafił Kamil Orlik, a w 69 minucie bramkarza trzecioligowca pokonał Marcel Masar. W 78 minucie po indywidualnej akcji trafił Solo Traore, a sześć minut później drugą jedenastkę dla łęcznian wykorzystał Fryderyk Janaszek. Wynik spotkania ustalił w 106 minucie gry Traore kończąc akcję płaskim strzałem z około 14 metrów.

Po końcowym gwizdku sędziego w ekipie z Łęcznej panowały dobre nastroje. – Graliśmy o zwycięstwo, bo mimo tego, że to mecz sparingowy, to chcieliśmy go wygrać. Jednocześnie naszym celem było przećwiczyć schematy, które trenowaliśmy w ostatnim tygodniu. Moja bramka padła po fajnej, zespołowej akcji, w której wymieniliśmy wiele podań, grając na jeden kontakt. Adam Deja obsłużył mnie dobrym podaniem i szybko otworzyliśmy wynik – powiedział po sparingu Przemysław Banaszak, strzelec pierwszej z bramek. – Jeśli chodzi o zajęcia w tym ostatnim mikrocyklu, to były nieco intensywniejsze. Zostaliśmy poddani testom, które trwały dwa dni. Okres przygotowawczy polega na tym, by mocniej popracować. Natomiast wszystko robimy z piłkami, dlatego treningi naprawdę cieszą – podsumował napastnik Górnika.

Kolejny mecz kontrolny zielono-czarni zagrają w kolejny weekend. Poprzeczka powędruje zdecydowanie wyżej, bo podopieczni trenera Pavola Stano zmierzą się z Legią Warszawa w jej centrum treningowym.

Górnik Łęczna – Avia Świdnik 7:0

Bramki: Banaszak (6), Warchoł (15-karny), Orlik (57), Masar (69), Traore (78, 106), Janaszek (84-karny)

Górnik: I i II kwarta: Pindroch (31 Kostrzewski) – Szczytniewski, Barauskas, Szabaciuk, Zbozień, Deja (31 Ahmedov), Spacil, Orlik, Warchoł (31 Żyra), Ogaga, Banaszak. III i IV kwarta: Olszak (91 Wilk) – Grabowski, Broda, de Amo, Bednarczyk, Ahmedov (70 Steszuk), Janaszek, Żyra (70 Roginić), Traore, Litwa, Masar (91 Duma).

Avia: I i II kwarta: Murawski – Zagórski, Letkiewicz, Kursa, Machała, zawodnik testowany (31 Zawadzki), Uliczny, Tkaczyk, Marek, Zuber, Maj. III i IV kwarta: zaw. test. – Dobrzyński, Arak (91 zaw. test.), Rozmus, Popiołek, Zawadzki (91 zaw. test.), Woj Kalinowski, Remeniuk, Donda, Małecki, Paluchowski.

Pierwszy mecz w niedzielę

Departament Rozgrywek Krajowych PZPZ wyznaczył terminy rozegrania meczów 20. kolejki Betclic I Ligi. Górnik Łęczna zagra u siebie z ŁKS Łódź w niedzielę 16 lutego o godzinie 14.30

Terminarz 20. kolejki Betclic I Ligi

Piątek (14 lutego): Odra Opole – Bruk-Bet Termalica (godz. 18, transmisja w tvpsport.pl) * Arka Gdynia – Polonia Warszawa (20.45, TVP SPORT) * Sobota (15 lutego): Kotwica Kołobrzeg – Stal Stalowa Wola (14.30, tvpsport.pl) * Wisła Kraków – Znicz Pruszków (17, TVP Sport) * Miedź Legnica – Stal Rzeszów (19.30, TVP 3) * Niedziela (16 lutego): Warta Poznań – GKS Tychy (12, tvpsport.pl) * Górnik Łęczna – ŁKS Łódź (14.30, TVP Polonia) * Chrobry Głogów – Wisła Płock (17, tvpsport.pl) * Poniedziałek (17 lutego): Pogoń Siedlce – Ruch Chorzów (19, TVP Sport).