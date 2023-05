Górnik Łęczna - Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:3. Grad bramek w ulewie [ZDJĘCIA]

Kiedy ekipa z Łęcznej mierzy się z drużyną spod „Klimczoka” kibice obu ekip mogą zacierać ręce. Spotkania obu zespołów są przeważnie bardzo ciekawe i rozgrzewają fanów obu ekip do czerwoności. Tak też było w sobotę na stadionie przy al. Jana Pawła II choć pogoda, mówiąc łagodnie, dawała się we znaki piłkarzom.

Spotkanie znakomicie znalazło się dla przyjezdnych. Podbeskidzie w piątej minucie świetnie rozegrało w kombinacyjny sposób rzut wolny. Piłka trafiła do Maksymiliana Sitka, a ten uderzył technicznie, ale futbolówka odbiła się od słupka bramki Macieja Gostmoskiego. Dopadł do niej jednak Daniel Mikołajewski i wpakował z bliska do siatki. Na odpowiedź gospodarzy nie trzeba było długo czekać. W 24 minucie po rzucie wolnym wykonywanym przez Miłosza Kozaka w zamieszaniu w polu karnym goście najprzytomniej zachował się Patryk Pierzak i będąc na piątym metrze trafił na 1:1. Stracony gol podrażnił gości, którzy po raz drugi wyszli na prowadzenie w 39 minucie. Wówczas świetnie w polu karnym łęcznian akcję do środka złamał Goku i precyzyjnym strzałem na dalszy słupek pokonał Gostomskiego.

Tuż po zmianie stron Górnicy zdobyli drugiego gola. Egzon Kryeziu popędził z piłką w kierunku bramki „Górali” i podał do Kozaka. Ten mógł uderzać, ale odegrał piłkę do Słoweńca, który nie zmarnował świetnej szansy. Pięć minut później przyjezdny po raz trzeci wyszli na prowadzenie – tym razem po precyzyjnym strzale z lewej nogi Maksymiliana Sitka

Ekipa trenera Dariusza Żurawia starała się kontrolować mecz. Jednak w 67 minucie po kolejnym dośrodkowaniu Wiktor Kaczorowski wypiąstkował piłkę pod nogi Dawida Tkacza, a ten nie zmarnował „prezentu” i trafił na 3:3. W samej końcówce łęcznianie mieli dwie świetne okazje do przechylenia szali spotkania na swoją korzyść, ale po dośrodkowaniach z rzutów wolnych i strzałach głową Marcina Biernata futbolówka dwukrotnie minimalnie mijała bramkę „Górali” i spotkanie zakończyło się podziałem punktów, który nie może cieszyć żadnej ze stron.

– Jest w nas duży niedosyt, bo mieliśmy w końcówce świetne okazje ku temu by wygrać ten mecz. Szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy. Punkty trzeba gromadzić, ale dzisiaj nie jesteśmy zadowoleni z tego, że zdobyliśmy tylko jeden – powiedział tuż po zakończeniu spotkania przed kamerami Polsatu Sport Extra Dawid Tkacz, strzelec bramki na wagę remisu.

Górnik Łęczna – Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:3 (1:2)

Bramki: Pierzak (24), Kryeziu (47), Tkacz (67) – Mikołajewski (5), Goku (39), Sitek (52).

Górnik: Gostomski – Zbozień, Cisse (49 Biernat), de Amo, Dziwniel – Kozak, Pawlik (46 Lewkot), Kryeziu, Pierzak (46 Tkacz), Krykun – Podliński (90 Turek).

Podbeskidzie: Kaczorowski – Sitek (82 Drzazga), Vitelli, Wypych, Mikołajewski, Hartherz (82 Milasius) - Celtik (69 Biliński), Janota, Neugebauer (69 Misztal), Goku – Simonsen.

Żółte kartki: Pawlik, Biernat, Kozak – Mikołajewski, Janota.

Sędziował: Tomasz Musiał (Kraków).