Terapia z Dr Misio

Solidne brzmienie, ciężkie riffy, niebanalne teksty m.in. Krzysztofa Vargi oraz Marcina Świetlickiego i niespotykana energia podczas koncertów sprawiły, że Dr Misio bardzo szybko zdobył uznanie wśród słuchaczy. Nie bez powodu Arek Jakubik jest uważany za jednego z najlepszych i najbardziej żywiołowych frontmanów na polskim rynku muzycznym.

„Mentolowe papierosy”, „Dziewczyny”, „Młodzi”, „Hipster”, „Pogo” czy „Mr. H…” to najbardziej charakterystyczne i rozpoznawalne utwory tego zespołu. Płytę „Zmartwychwstaniemy” promował utwór pt. „Pismo”, do którego teledysk zrobił Wojtek Smarzowski. Ostatnią – jak dotąd – płytą jest album „Chory na Polskę” wydany w listopadzie ubiegłego roku, poruszający niełatwe ale istotne tematy społeczne, w których muzycy komentują polską politykę i krytykują to, jak władza ingeruje w życie jednostki. Teledysk do tytułowej piosenki wyreżyserował Piotr Domalewski, który odpowiada za reżyserię m.in. „Cichej Nocy” czy serialu „Sexify”.

Dr Misio zagrał niezliczoną liczbę koncertów w całej Polsce począwszy od maleńkich klubów, a skończywszy na wielkich koncertach plenerowych oraz festiwalach takich jak: Jarocin, Przystanek Woodstock, Męskie Granie, Cieszanów Rock Festival, Co Jest Grane Festival, Festiwal Top Trendy. Bilety do nabycia na stronie livenation. Początek koncertu o godzinie 18:00.