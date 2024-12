Trzy starsze panie zginęły w wypadku. Ruszył proces kierowców

Ta tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością 14 sierpnia 2023 roku. 77 – letni kierowca opla wyjechał z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo przed 23-latkiem kierującym bmw. Niestety, trzy pasażerki, które siedziały na tylnych fotelach zginęły na miejscu. Okazało się, że panie były dobrze znane w Poniatowej, bo należały do amatorskiego teatru Fajna ferajna. Cała czwórka tego dnia jechała na pogrzeb.

Sprawę wypadku badała prokuratura i w sierpniu skierowała do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim akt oskarżenia przeciwko dwóm kierowcom, tego z opla, jak i z bmw. – Zostali oskarżeni o spowodowanie śmiertelnego wypadku – potwierdza Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

We wtorek ruszył proces. Rozprawa trwała cały dzień, bo wezwano kilkunastu świadków. Oskarżeni odmówili składania wyjaśnień. Kolejne posiedzenie odbędzie się w styczniu.

Przypomnijmy, że w opinii śledczych, 77-letni Adam W. „nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu”, bo nie upewnił się dostatecznie, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo przed bmw. Z kolei 23-letni Damian S. miał przekroczyć prędkość, bo jechał ok. 140 km/h przy dozwolonych 70 km/h. W efekcie nie mógł wyhamować i doszło do zderzenia. - Biegli z zakresu techniki samochodowej stwierdzili, że mężczyzna uniknąłby zderzenia, gdyby jechał z dozwoloną w tym miejscu prędkością. Śledczy uznali, że obaj kierowcy przyczynili się do wypadku- tłumaczyła nam Kępka.

Oskarżeni nie przyznają się do winy i odmawiają składania wyjaśnień. Grozi im do 8 lat więzienia. Za poręczeniem majątkowym przebywają na wolności.

(eb)