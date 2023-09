Górnik Łęczna przerwę w rozgrywkach Fortuna I Ligi spędzi w dobrych nastrojach

Zielono-czarni po siedmiu meczach mają na swoich kontach 15 punktów na co składa się cztery zwycięstwa, trzy remisy i ani jednej porażki. W minionej kolejce Górnik, mówiąc łagodnie, nie zachwycił w Pruszkowie, ale wygrał 1:0 z tamtejszym Zniczem po bramce Egzona Kryeziu. – Był to ciężki mecz na trudnym terenie. Wiedzieliśmy, że Znicz potrafi dobrze grać i utrzymywać się przy piłce, ale takie spotkania też trzeba wygrywać – powiedział po spotkaniu Słoweniec, dla którego był to już trzeci gol w tym sezonie. – Przed meczem analizowaliśmy rywala i wiedzieliśmy, ze to nie będzie łatwe spotkanie. Znicz u siebie jest dobrą drużyną i myślę, że nie jedna drużyna z czuba tabeli straci w Pruszkowie punkty – dodał Adam Deja, który wrócił do wyjściowej jedenastki po kontuzji i od razu zanotował asystę. – Cieszę się, że wróciłem już do gry. Pod koniec meczu łapały mnie skurcze i trochę dało się we znaki to, że ostatnio nie trenowałem. Boisko też było ciężkie i grząskie. Wierzę, że z każdym kolejnym meczem będzie co raz lepiej – zakończył pomocnik łęcznian.

W najbliższych dniach rozgrywki Fortun I Ligi czeka przerwa spowodowana meczami reprezentacji narodowych w ramach eliminacji do Euro 2024. Piłkarz Górnika po meczu z beniaminkiem rozgrywek otrzymali wolne aż do czwartku. Następnie wrócą do wspólnych zajęć. W weekend zaplanowano grę wewnętrzną, a od przyszłego poniedziałku drużyna Ireneusza Mamrota rozpocznie przygotowania do kolejnego spotkania na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. W poniedziałek 18 września zielono-czarni podejmą na swoim stadionie Resovię. Kilka dni temu klubowi działacze ogłosili, że wejściówki na to spotkanie kosztować będą jedyne 10 złotych. Górnik przygotował na to spotkanie ofertę dla grup zorganizowanych. W ramach rezerwacji grupowych na mecz Górnika z Resovią w ofercie są bilety grupowe za jedyną złotówkę oraz darmowe wejściówki dla opiekunów grup.W celu zarezerwowania biletów należy kontaktować się z klubowym zespołem ticketingu od poniedziałku do piątku w godz. 9-1717. Rezerwacje grupowe przyjmowane są telefonicznie (667 667 161) lub mailem (bilety@gornik.leczna.pl)