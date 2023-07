Górnik Łęczna rozpoczął zgrupowanie w Kielcach

Łęcznianie pierwszy sparing mieli zagrać w sobotę, a ich rywalem miał być inny pierwszoligowiec – Motor Lublin. Jednak w związku z ogromnym zamieszaniem jakie powstało na skutek braku aktualnej umowy dla szkoleniowca żółto-biało-niebieskich do spotkania nie doszło. Tym samym Maciej Gostomski i spółka zamiast zagrać z przeciwnikiem rozegrali grę wewnętrzną. Trener Ireneusz Mamrot nie chciał szerzej komentować zaistniałej sytuacji i zapowiedział, że jego podopieczni brak sparingu nadrobią w późniejszym terminie. I nie rzucał słów na wiatr, ale o tym nieco później.

W poniedziałek rano piłkarze z Łęcznej wyruszyli na kilkudniowe zgrupowanie do Kielc. Do klubowego autokaru wsiadło 25 zawodników. W kadrze na obóz znaleźli się również testowani Kacper Łukasiak (rocznik 2003, Pogoń Szczecin), oraz Fryderyk Janaszek (rocznik 2004, Lublinianka), a także zawodnicy klubowej Akademii: Michał Sienicki, Michał Steszuk, oraz Kacper Żabiński (wszyscy rocznik 2006). Natomiast na zgrupowanie nie pojechał Łukasz Szramowski, który otrzymał wolną rękę w poszukiwani nowego klubu.

Warto też wspomnieć o Michale Pawliku, który dołączył do Górnika w trakcie rundy wiosennej, a pod koniec rozgrywek narzekał na uraz. Teraz jednak doszedł do zdrowia, a to oznacza, że jego powrót podniesie rywalizację w linii pomocy. – Jestem w pełnym treningu z drużyną od początku okresu przygotowawczego i czuję, że każdym kolejnym treningiem jestem coraz bliżej swojej optymalnej dyspozycji. Za nami bardzo wymagające dni pod względem intensywności i objętości treningów. Teraz czeka nas obóz, a tam jeszcze cięższa praca do wykonania – powiedział Michał Pawlik, pomocnik Górnika cytowany przez klubowe media.

Zielono-czarni pozostaną w Kielcach przez dziewięć dni, a w trakcie obozu zagrają trzy mecze kontrolne. 7 lipca zmierzą się z Widzewem Łódź, a także Omonią Nikozja (Cypr) Natomiast 10 lipca ich rywalem będzie Hapoel Beer Szewa (Izrael).

KADRA GÓRNIKA ŁĘCZNA NA OBÓZ W KIELCACH

Bramkarze: Maciej Gostomski, Tomasz Woźniak, Mikołaj Kiliszek * Obrońcy: Damian Zbozień, Lukas Klemenz, Jonathan de Amo Perez, Jakub Kwiatkowski, Souleymane Cissé, Karol Turek, Daniel Dziwniel, Michał Sienicki * Pomocnicy: Michał Pawlik, Miłosz Kozak, Paweł Żyra, Egzon Kryeziu, Piotr Starzyński, Adam Deja, Jakub Bednarczyk, Damian Gąska, Fryderyk Janaszek, Kacper Łukasiak, Michał Steszuk * Napastnicy: Karol Podliński, Marko Roginić, Kacper Żabiński.

PLAN GIER KONTROLNYCH PODCZAS OBOZU W KIELCACH

7 lipca: 11.30 Widzew Łódz * 17.00 Omonia Nikozja * 10 lipca: Hapoel Beer Szewa.