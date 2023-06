Górnik Łęczna stracił swojego wychowanka na rzecz Widzewa Łódź.

Przypomnijmy, że Tkacz jest wychowankiem zielono-czarnych, a także był uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna. 18-letni dziś zawodnik przeszedł przez wszystkie szczeble klubowej Akademii – od grup młodzieżowych, przez drużynę rezerw, aż do miejsca w pierwszym zespole. Były już młodzieżowiec Górnika zdążył zaliczyć nawet dwa epizody w PKO BP Ekstraklasie w sezonie 2021/2022. Z kolei w poprzedniej kampanii, kiedy zielono-czarni występowali w Fortuna I Lidze wystąpił w 30 meczach i zdobył pięć goli stając się obok Egzona Kryeziu drugim najlepszym strzelcem zespołu. Teraz będzie chciał strzelać gole dla Widzewa. We wtorek zawodnik oficjalnie pożegnał się z Łęczną (miał ważny kontrakt do 30 czerwca) i jeszcze tego samego dnia został zeprezentowany jako piłkarz łódzkiej drużyny.

– Chciałbym podziękować wszystkim za dotychczasowe wsparcie jakie otrzymałem w klubie. W szczególności dziękuje trenerom Kieresiowi, Prasołowi oraz Mamrotowi za to, że otrzymałem szansę występować na boiskach pierwszej ligi. Zdecydowałem się nie przedłużać swojego kontaktu w Górniku ponieważ chce spróbować swoich sił w Ekstraklasie. Czuje się na to gotowy. Na pewno będę pojawiał się na meczach Górnika, gdy tylko będę mógł bo tu się wychowałem i zawsze to będzie mój Klub. Nie mówię do widzenia, lecz do zobaczenia – powiedział na pożegnanie wychowanek Górnika cytowany przez klubowy portal.

Nowy zawodnik Widzewa zdążył się także przywitać z tamtejszymi kibicami. – To dla mnie wielka sprawa. Widzew to duży klub z bogatą historią i wspaniałymi kibicami. Cieszę się, że dostałem szansę i będę mógł występować na tym stadionie – powiedział Tkacz w rozmowie z klubowymi mediami Widzewa. – Na pewno jeszcze dużo pracy przede mną, jestem na początku swojej kariery. Natomiast rozegrałem sporo minut w Fortuna 1 Lidze i czuję się coraz pewniejszy w seniorskiej piłce – dodał nowy nabytek łodzian.

Tkacz to drugi z piłkarzy, którzy latem nie przedłużyli kontraktu z zielono-czarnymi. Kilka dni wcześniej o swoim odejściu z Łęcznej poinformował Siergiej Krykun, który zasilił szeregi innego ekstraklasowicza – Piasta Gliwice. Z Lubelszczyzną pożegnali się także Jakub Pierzak, Szymon Lewkot i Hubert Sobol (skończyły im się wypożyczenia z macierzystych klubów), a także Viktor Lykhovydko (klub nie był zainteresowany przedłużeniem z nim umowy). Z kolei nowe kontrakty podpisali: Michał Pawlik i Jonathan de Amo.

Górnik rozpocznie treningi w letnim okresie przygotowawczym 22 czerwca.