Górnik Łęczna w sobotę zagra u siebie z Podbeskidziem

W minionej kolejce piłkarze z Łęcznej przegrali w gościach z GKS Tychy i ich przewaga nad strefą spadkową wynosi obecnie zaledwie trzy punkty. W sobotę Macieja Gostomskiego i spółkę czeka natomiast mecz z bijącym się o strefę barażową Podbeskidziem. I co ciekawe przed tym spotkaniem kibice Górnika mają większe prawo do wiary w korzystny wynik niż wówczas, gdy łęcznianie rywalizują z ekipami walczącymi o utrzymanie. Zespół trenera Mamrota zdecydowanie lepiej radzi sobie bowiem z ekipami z górnej części tabeli.

Mecze Górnika z Podbeskidziem stały się niezwykle popularne za pośrednictwem internetowych memów. Wszystko za sprawą pamiętnego spotkania jakie miało miejsce w Łęcznej 10 maja 2016 roku na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Wówczas kibice na stadionie w Łęcznej obejrzeli wygraną zielono-czarnych 5:1, a gole dla Górnika strzelili: Przemysław Pitry, Grzegorz Piesio, Bartosz Śpiączka i Grzegorz Bonin, który ustrzelił dublet. Wracając do teraźniejszości – jesienią minimalnie lepsi okazali się rywale, którzy wygrali 1:0 po golu Kamila Bilińskiego. 35-latek jest zresztą najskuteczniejszym strzelcem „Górali” w tym sezonie z dorobkiem 15 bramek. O jedno trafienie mniej zaliczył z kolei Joan Roman i to na tę dwójkę linia obrony zielono-czarnych będzie musiała zwrócić szczególną uwagę.

– Gramy kolejne spotkanie u siebie, będziemy mieć za sobą naszych kibiców i czujemy, że możemy ten mecz wygrać. Podbeskidzie ma dużo atutów w ofensywie, ale będziemy chcieli się im przeciwstawić. Mamy swój plan na ten mecz – przekonuje Daniel Dziwniel, obrońca Górnika. – Myślę, że „Podbeskidzie takie z Łęczną” to już takie małe derby Polski. A tak na poważnie, to będzie to dla nas mecz jak każdy inny. Naszym celem jest zwycięstwo, bo chcemy jak najszybciej zapewnić sobie spokój w kontekście walki o utrzymanie – dodaje Jakub Pierzak, pomocnik Górnika.

Bilety nadal są w sprzedaży. Wejściówki można nabyć za pośrednictwem strony bilety.gornik.leczna.pl, w salonikach prasowych sieci Kolporter, a także w kasach stadionu. Kasa numer jeden otwarta będzie w piątek w godzinach 13-17, a w dniu meczu od godziny 10 do 21. Pozostałe kasy będą otwarte w godzinach 18.30-20.30.