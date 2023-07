Górnik Łęczna wciąż się wzmacnia. Tym razem w linii obrony

Bednarczyk dołączył do Górnika w marcu bieżącego roku. Do tej pory wystąpił w trzech oficjalnych spotkaniach. Swój debiut zaliczył w wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice. Na boisku pojawił się także w meczu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza i Wisłą Kraków. 24-letni obrońca związał się z Górnikiem umową do końca czerwca 2024 roku. – Jestem dumny z tego, że będę mógł reprezentować klub także w nowym sezonie oraz walczyć z drużyną o awans do Ekstraklasy i jak najlepsze miejsce w Pucharze Polski. Za cel stawiam sobie jak najwięcej gry i dalszy rozwój jako piłkarz, pomagając przy tym drużynie na boisku – powiedział piłkarz w rozmowie w klubowymi mediami.

Niedługo po podaniu informacji o przedłużeniu umowy z Bednarczykiem zielono-czarni podali kolejną informację na temat wzmocnienia kadry. Nowym zawodnikiem Łęczyńskiego klubu został Marcin Grabowski.

Grabowski urodził się 21 maja 2000 roku w Pile. Swoją przygodę z piłką rozpoczynał w Polonii Jastrowie, Sparcie Złotów, Błękitnych Wronki, skąd trafił do młodzieżowych drużyn oraz rezerw Lecha Poznań, a następnie przeniósł się do Wisły Kraków. Ostatnio przez ponad trzy sezony związany był z Bruk-Bet Termalicą Niecieczą, w barwach której rozegrał 82 spotkania, na swoim koncie zapisując przy tym dwie bramki. W swojej karierze wystąpił w 27. spotkaniach na poziomie PKO BP Ekstraklasy.

23-letni obrońca przeniósł się do Górnika z Bruk-Betu na zasadzie transferu definitywnego i podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2025 roku.

Podopieczni trenera Ireneusza Mamrota od poniedziałku przebywają na zgrupowaniu w Kielcach, gdzie szlifują formę przed startem kolejnego sezonu Fortuna I Ligi. Na zakończenie obecnego tygodnia Maciej Gostomski i spółka rozegrają dwa mecze kontrolne. W sobotę najpierw ich rywalem będzie grający w PKO BP Ekstraklasie Widzew Łódź, a następnie zielono-czarni zagrają z Omonią Nikozja. Ponadto w kolejnych dniach ich rywalem będzie jeszcze Hapoel Beer Szewa z Izraela, a ostatnim rywalem łęcznian przed startem rozgrywek będzie ukraińska Zoria Ługańsk.

Piłkarze trenera Ireneusza Mamrota sezon 2023/2024 zainaugurują w sobotę 22 lipca domowym meczem z Wisłą Kraków, z którą na zakończenie poprzedniej kampanii przegrali u siebie 0:3.