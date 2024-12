Górnik Łęczna wsparł akcję "Podaruj Wigilię" organizowaną przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Kibice Górnika będą mieli kilka możliwości wsparcia akcji „Podaruj Wigilię”. Poza wsparciem bezpośrednio na stronie akcji, Klub założył specjalną skarbonkę na Siepomaga.pl, dzięki której możemy zmierzyć siłę wsparcia kibiców zielono-czarnych. Z kolei w czwartek wystartują świąteczne akcje charytatywne Fundacji Górnika Łęczna. Wśród nich do wylicytowania będą m.in. koszulka meczowa ze spotkania pierwszej rundy Pucharu Polski, dzień meczowy z działem marketingu Górnika Łęczna czy też eskorta z kaptanem zielono-czarnych bądź możliwość podawania piłek podczas meczu Betclic 1 Ligi.

– Cieszymy się, że przy okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia możemy razem zwrócić uwagę na tę bardzo istotną społecznie kwestię. Niestety wśród nas jest wielu samotnych seniorów, których na co dzień zwyczajnie nie dostrzegamy w natłoku codziennych obowiązków. Oni w ten szczególny czas potrzebują naszej uwagi. Mocny finał naszej akcji przewidzieliśmy dokładnie w Wigilię i gorąco liczymy, na to, że nie tylko społeczność kibiców Górnika odpowie na niego z dużym zaangażowaniem – powiedział Tomasz Płaza, kierownik Działu Marketingu Górnika Łęczna.

Aby samotni seniorzy mogli zasiąść do pięknie nakrytego stołu, usłyszeć czule wypowiedziane swoje imię, przełamując się opłatkiem i wspólnie zanucić kolędy – potrzebne jest wzajemne wsparcie. Jak co roku, wraz z wolontariuszami Stowarzyszenie mali bracia Ubogich przygotowuje wyjątkowe spotkania świąteczne dla setek osamotnionych seniorów. W tym roku wsparciem otacza seniorów z 13 miast w Polsce. Seniorów, którym stan zdrowia nie pozwala opuszczać mieszkań, wolontariusze odwiedzają w domach.

– Boże Narodzenie to czas, w którym każdy z nas, powinien doznać uczucia radości i spokoju. To moment, w którym powinniśmy usłyszeć życzenia, zwrócone bezpośrednio do nas. Po prostu poczuć obecność drugiej osoby. Wielu seniorów uczestniczących w Programie „Obecność” wspomina święta jako duże spotkania rodzinne, kiedy to cała rodzina zasiadała przy jednym stole. Święta spędzone w samotności, wypełnione ciszą, są dla nich niezwykle trudne – mówi Joanna Mielczarek, Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjna Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

O Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich każdego dnia od ponad 20 lat wspiera seniorów w walce z samotnością. Organizujemy regularne odwiedziny wolontariuszy, spotkania, wycieczki. Pomagamy w trudnych chwilach. Od lat wspólnie z darczyńcami i wolontariuszami w ramach akcji „Podaruj Wigilię” dajemy seniorom Święta pełne bliskości i troski.

W przygotowaniach do świątecznych spotkań dbamy o każdy szczegół, od dekoracji po transport uczestników o szczególnych potrzebach; a przede wszystkim o ciepłą rodzinną atmosferę. Tych, którzy nie mogą do nas dołączyć, odwiedzamy w domach i domach pomocy społecznej, przynosząc nie tylko poczęstunek i upominki, ale przede wszystkim nadzieję i wsparcie.