Górnik Łęczna zagra na wyjeździe z Resovią, czyli mecz o "sześć punktów"

W ubiegłą sobotę zespół dowodzony przez trenera Marcina Prasoła pokonał na swoim stadionie Stal Rzeszów 1:0 i oddalił się od strefy spadkowej. Z kolei Resovia swój mecz rozegrała dopiero w poniedziałek – w Niepołomicach z Sandecją Nowy Sącz. Dla obu ekip był to mecz o przysłowiowe „sześć punktów” i zakończył się remisem 1:1.

Po 21 kolejkach Górnik z dorobkiem 22 punktów zajmuje 12. miejsce w tabeli. Resovia w dorobku ma 18 „oczek” i obecnie plasuje się na przedostatnim miejscu. Dlatego dzisiejszy mecz do obu drużyn będzie mieć bardzo duże znaczenie. Górnik w przypadku wygranej zacznie powoli zbliżać się do zespołów z górnej połowy tabeli. Z kolei Resovia bardzo potrzebuje punktów by wydostać się ze strefy spadkowej.

Piątkowy mecz na stadionie miejskim w Rzeszowie będzie mieć kilka ciekawych „smaczków”. Trenerem Resovii jest bowiem doskonale znany na Lubelszczyźnie Mirosław Hajdo. 52-latek w przeszłości prowadził bowiem Motor Lublin. W sztabie Hajdy jednym z pomocników jest także Szymon Gieroba, który jeszcze w poprzedniej rundzie był trenerem w Górniku specjalizującym się w kwestiach motoryki. Zawodnikiem klubu z Rzeszowa jest za to wychowanek Widoku Lublin i były piłkarz zielono-czarnych Aleksander Komor. Z kolei kibice Resovii doskonale pamiętają skrzydłowego Górnika – Siergieja Krykuna.

Do dzisiejszego meczu łęcznianie podejdą nieco osłabieniu. W poprzedniej kolejce czwarte żółte kartki zobaczyli Łukasz Grzeszczyk i Patryk Pierzak, a to oznacza, że w tej kolejce czeka ich przymusowa pauza. W starciu z Resovią zabraknie również kontuzjowanego Damiana Gąski. Natomiast dobrą informacją jest to, że do gry po przerwie spowodowanej pauzą za kartki wraca Egzon Kryeziu.

Przeciwko Resovii na upomnienia będą musieli uważać Daniel Dziwniel, Viktor Lykhovydko, Jonathan De Amo i Szymon Lewkot. Ewentualne żółte kartki dla Górników oznaczać będą dla nich przymusową pauzę w kolejnym spotkaniu (z Ruchem Chorzów).

Początek piątkowego spotkania w Rzeszowie zaplanowano na godzinę 18. Mecz będzie można obejrzeć na platformie Polsat Box Go. Link do płatnej transmisji spotkania będzie dostępny także na oficjalnej stronie Górnika.

Wychowanek z kontraktem

Piętnastoletni Patryk Pastusiak związał się z Górnikiem kontraktem U-18, który trwać będzie do 30 czerwca 2025 roku. To kolejny wychowanek, który związał się z klubem długoterminową umową.

Pastusiak to defensywny pomocnik, który reprezentuje barwy Górnika w drużynie U-17. W poprzednim sezonie, wspólnie z zespołem, zajął pozycję wicelidera grupy D w Centralnej Lidze Juniorów U-15. Jest on również uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna. – To kontynuacja tego, co trwa od dłuższego czasu. Najbardziej wyróżniający się zawodnicy Akademii dostają profesjonalne kontrakty i możliwość dalszego rozwoju i gry, najpierw w drugiej drużynie, później w pierwszej – mówi Veljko Nikitović, dyrektor sportowy Górnika. – To pokazuje dzieciakom, młodym adeptom piłki nożnej, że przy dobrej, rzetelnej, uczciwej i sumiennej pracy można dostać kontrakt i szybko trafić do pierwszej drużyny. Samo podpisanie kontraktu o niczym nie świadczy, bo tylko ciężka i mozolna praca może ich doprowadzić do stałego dołączenia do Górnika – dodał Nikitović.