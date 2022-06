Górnik Łęczna zaplanował przygotowania do nowego sezonu

Ostatni mecz o punkty zielono-czarni rozegrali 21 maja i na pożegnanie z elitą przegrali 0:1 z Jagiellonią Białystok. Następnie Maciej Gostomski i spółka udali się na urlopy, a do treningów wrócą w poniedziałek 13 czerwca. Przygotowania do sezonu rozpoczęli jednak od treningów indywidualnych na tydzień przed powrotem do klubu.

Po wznowieniu treningów zielono-czarni w środę 15 czerwca przejdą testy motoryczne, a pięć dni później rozegrają pierwszy w okresie przygotowawczym mecz kontrolny. W Łęcznej zmierzą się z Radomiakiem Radom, z którym jeszcze niedawno rywalizowali w PKO BP Ekstraklasie. Następnie drużyna trenera Marcina Prasoła zagra w Łęcznej z drugoligową Pogonią Siedlce, a od 28 czerwca do drugiego lipca będzie przebywać na krótkim zgrupowaniu w Kielcach. Tam zmierzą się z występującą w Fortuna I Lidze Puszczą Niepołomice, a także rumuńskim FC Voluntari.

Po powrocie ze zgrupowania na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek na zapleczu PKO BP Ekstraklasy Górnik w sprawdzianie generalnym przed ligą zagra jeszcze z Motorem Lublin. Pierwszy mecz o punkty zielono-czarni rozegrają 16 lub 17 lipca.

Wiele wskazuje na to, że przed nowym sezonem w klubie z Łęcznej dojdzie do przebudowy składu. Kilka dni temu z zielono-czarnymi pożegnał się doświadczony obrońca Leandro. Wraz z końcem czerwca kończą się między innymi Adrianowi Kostrzewskiemu, Tomaszowi Midzierskiemu, Michałowi Golińskiemu, Bartłomiejowi Kalinkowskiemu, Bartoszowi Rymaniakowi i doświadczonemu Januszowi Golowi. Ten ostatni był w zeszłym sezonie czołowym zawodnikiem Górnika i klub bardzo by chciał zatrzymać go w drużynie na kolejny sezon i wokół jego osoby budować zespół do walki o jak najlepsze lokaty w Fortuna I Lidze. – Polityka transferowa jest zawsze dla kibiców papierkiem lakmusowym. Obecnie rozmawiamy z kilkoma zawodnikami, których widzimy na najbliższy sezon w Górniku Łęczna. W kilku przypadkach będziemy musieli czekać na ich decyzję, bo część z nich z pewnością chciałaby grać PKO BP Ekstraklasie. Interesujemy się też kilkoma młodymi piłkarzami, którzy grali w poprzednim sezonie w elicie. Wiele zależy od decyzji odnośnie przepisu o młodzieżowcu w ekstraklasie – zdradza Piotr Sadczuk, prezes Górnika.

HARMONOGRAM MECZÓW KONTROLNYCH GÓRNIKA PRZED SEZONEM 2022/2023

18 czerwca: Górnik – Radomiak Radom (Łęczna) * 25 czerwca: Górnik – Pogoń Siedlce (Łęczna) * 29 czerwca: Górnik – Puszcza Niepołomice (Kielce) * 2 lipca: Górnik – FC Voluntari (Kielce) * 9 lipca: Górnik Łęczna – Motor Lublin (Łęczna) * 16-17 lipca: pierwsza kolejka Fortuna I Ligi.