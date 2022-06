Kolejne ruchy kadrowe w Górniku Łęczna. Pomocnik odchodzi, sztab szkoleniowy już w komplecie

Przypomnijmy, że po spadku z PKO BP Ekstraklasy piłkarze Górnika wyjechali na urlopy, a klub rozpoczął przygotowania do kolejnego sezonu. Pierwszą ogłoszoną decyzją przez zarząd łęcznian było pożegnanie z doświadczonym obrońcą Leandro, który łącznie w klubie z Lubelszczyzny spędził pięć sezonów. Teraz z klubem pożegnał się kolejny zawodnik – Bartłomiej Kalinkowski. We wtorek późnym popołudniem klub i piłkarz poinformowali o wcześniejszym rozwiązaniu kontraktu, który i tak wygasał piłkarzowi 30 czerwca.

Kalinkowski dołączył do Górnika w styczniu 2020 roku, kiedy drużyna występowała jeszcze w drugiej lidze i biła się o awans na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Popularny „Kali” w zielono-czarnych barwach zadebiutował w przegranym 0:5 wyjazdowym meczu z Elana Toruń. Łącznie 27-latek w koszulce Górnika uzbierał 59 spotkań, w których zdobył dwie bramki. Do tego dopisał z łęcznianami dwa awanse – do Fortuna I Ligi, a następnie Ekstraklasy.

Kibice Górnika wciąż czekają na informacje dotyczące przybycia nowych piłkarzy lub przedłużenia umów z kluczowymi zawodnikami z poprzedniego sezonu, ale muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Póki co w klubie pojawili się nowi trenerzy w sztabie szkoleniowym. Zgodnie z zapowiedziami z Łęczną pożegnał się asystent trenera Andrzej Orszulak, a także Michał Macek i Viktor Adamczuk. Natomiast posadę trenera bramkarzy zachował Sergiusz Prusak.

W klubie pojawili się także nowi szkoleniowcy. Funkcję asystenta trenera pełnić będzie 40-letni Seweryn Gancarczyk. Siedmiokrotny reprezentant Polski swoją karierę rozpoczynał w Hetmanie Zamość, a w przeszłości zagrał dla klubów takich jak Arsenał Kijów, Metalist Charków, Lech Poznań, ŁKS Łódź, Górnik Zabrze, GKS Tychy i Rozwój Katowice. Gancarczyk posiada licencję UEFA A i w ostatnim czasie trenował zespół trampkarzy w akademii Rozwoju Katowice.

Na ławce trenerskiej Górnika ponownie zobaczymy także Szymona Gierobę, który pełnić będzie rolę trenera przygotowania fizycznego. Z zielono-czarnymi barwami był związany w sezonie 2016/2017, kiedy to Górnik występował w rozgrywkach ekstraklasie. Jako szkoleniowiec pracował także w Podbeskidziu Bielsko-Biała i Sandecji Nowy Sącz, a ostatnio związany był z Motorem Lublin. W swojej karierze trenerskiej Gieroba pracował również w kobiecej drużynie GKS Górnik Łęczna.

Nowy sztab szkoleniowy spotka się na pierwszych zajęciach z piłkarzami już w poniedziałek 13 czerwca. Pierwszy mecz o punkty w Fortuna I Lidze łęcznianie zagrają 16 lub 17 lipca.