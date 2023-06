Kolejny transfer Górnika Łęczna. Tym razem z PKO BP Ekstraklasy

Żyra urodził się 7 kwietnia 1998 roku w Wałbrzychu. Przez wiele lat związany był z Zagłębiem Lublin, a na boisku można go było oglądać również jako zawodnika Chojniczanki Chojnice oraz Bruk-BetuTermalica Nieciecza. 25-letni pomocnik występował ostatnio w ekstraklasowej Stali Mielec w barwach której wystąpił w 21. spotkaniach zdobywając przy tym jedną bramkę. We wtorek Żyra pożegnał się z ekipą z PKO BP Ekstraklasy i błyskawicznie znalazł nowego pracodawcę czyli Górnika. Pomocnik związał się z zielono-czarnymi kontraktem ważnym do 30 czerwca 2025 roku.

– Klub przekonał mnie do swojej wizji i był bardzo zdeterminowany do tego, żebym dołączył do zespołu. Trener, dyrektor i wszyscy w klubie zabiegali aby tutaj przyszedł – powiedział nowy pomocnik Górnika Łęczna, cytowany przez klubowy portal.

W nowej drużynie Żyra spotkał kilku starych znajomych. – Znam się z Zagłębia Lubin z Damianem Zbozieniem, Danielem Dziwnielem, czy Karolem Podlińskim. Dzieliłem również szatnie z Jonathanem de Amo więc myślę, że aklimatyzacja w klubie przebiegnie dosyć sprawnie – dodał Żyra.

Żyra to czwarty zawodnik, który trafił latem do Łęcznej. Wcześniej umowy z klubem podpisali: Piotr Starzyński, Lukas Klemens oraz Marko Rogonić.

Piłkarze Górnika po wznowieniu treningów, które miało miejsce 22 czerwca, trenują obecnie na własnych obiektach. Już w najbliższą sobotę podopieczni trenera Ireneusza Mamrota zagrają pierwszy mecz kontrolny. O godzinie 11 na stadionie przy al. Jana Pawła II ich rywalem będzie inny pierwszoligowiec z naszego regionu – Motor Lublin. Od trzeciego do 11 lipca Maciej Gostomski i spółka wyjadą na kilkudniowe zgrupowanie do Kielc. W trakcie obozu zmierzą się z Omonią Nikozja (siódmego lipca w Kielcach) oraz Hapoelem Beer Szewa (10 lipca w Rącznej). Z kolei po powrocie do Łęcznej czeka ich jeszcze ostatni mecz kontrolny z Zorią Ługańsk. Górnik pierwszy mecz o punkty w sezonie 2023/2024 rozegra 22 lipca. Tego dnia zielono-czarni podejmą na swoim stadionie Wisłę Kraków.