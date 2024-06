Opera Lubelska kończy sezon z przytupem

Ostatni w sezonie spektakl, musical Jesus Christ Superstar zostanie zaprezentowany 30 czerwca. Jak podaje dyrektor instytucji, operę odwiedziło 33 tys. widzów, co jest wynikiem zbliżonym do poprzedniego sezonu 22/23.

W tym sezonie opera miała dwie premiery. Rozpoczął się nowym spektaklem „TOSCA”, a teraz zakończy drugą premierą „Jesus Christ Superstar”. Gdy opera wznowi działalność po wakacjach zostanie zaprezentowana jedna premiera, ale są plany na rozszerzenie repertuaru.

- Planujemy spektakle przedpołudniowe dla młodzieży i dla seniorów. Będzie też projekt stricte skierowany do młodzieży „Popróbuj opery” i będą to otwarte próby naszych spektakli dla młodzieży ze szkół średnich. Chcemy ich troszeczkę zarazić operą, więc mam nadzieję, że będzie się to cieszyło dużym powodzeniem. Oczywiście mamy w planach prezentację spektakli naszych operowych i nie tylko w formie online, więc będziemy te spektakle nagrywać razem we współpracy z Centrum Spotkania Kultur. Mamy takie plany, żeby w mniejszych grupach wyjeżdżać w teren z małymi formami, bo to również uczy publiczność spoza Lublina tego, że warto przyjeżdżać do opery i chcemy ich w ten sposób zachęcić do odwiedzania naszego miasta – zapowiada Lendzion.