Pan Marcin miał wielkie szczęście i wygrał Toyotę Yaris. Loteria PIT rozstrzygnięta

Jeden samochód, pięć nagród po dwa tysiące złotych oraz dziesięć nagród po tysiąc złotych – to nagrody, które Urząd Miasta przygotował dla lublinian, którzy zadeklarowali Lublin jako miejsce odprowadzania podatku.

– Do szóstej edycji zgłosiło się 18 120 mieszkańców, czyli o 1629 osób więcej niż w roku ubiegłym. Ponad 1,5 tys. osób zadeklarowało rozliczenie PIT w Lublinie po raz pierwszy, co oznacza większe wpływy do budżetu miasta o około 3,8 mln zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – informuje Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.