Kolejny zawodnik żegna się z Górnikiem Łęczna

Goliński trafił do Łęcznej w połowie 2019 roku i świętował z Górnikiem dwa awanse – najpierw do Fortuna I Ligi, a następnie PKO BP Ekstraklasy. W minionym sezonie 22-letni pomocnik wystąpił w 15 meczach na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Natomiast łącznie w zielono-czarnych barwach rozegrał w sumie 68 spotkań, zdobywając przy tym trzy bramki.

– Chciałbym podziękować każdej osobie, która jest związana z klubem oraz wszystkim kibicom. Te trzy lata spędzone w Łęcznej wiele mnie nauczyły nie tylko pod względem sportowym. Do Górnika będę miał zawsze ogromny sentyment, bo tutaj była moja pierwsza seniorska szatnia i to tutaj spełniłem swój nadrzędny cel. Z herbem Górnika na piersi zawsze dawałem z siebie wszystko czy to na treningach czy meczach – zakomunikował pomocnik na pożegnanie z Górnikiem cytowany przez klubowy portal.

Goliński to kolejny zawodnik, który żegna się z Łęczną. Wcześniej z klubem pożegnali się: Leandro, Barłomiej Kalinkowski, Gerson, a także Tomasz Midzierski. Skomplikowana stała się natomiast sytuacja Macieja Gostomskiego. Bramkarz łęcznian miał przenieść się do Górnika Zabrze, ale po zwolnieniu trenera Jana Urbana transfer stanął pod znakiem zapytania.

Już w sobotę Górnik rozegra pierwszy mecz kontrolny w letnim okresie przygotowawczym. Punktualnie w południe zielono-czarni zagrają na stadionie przy al. Jana Pawła II z Radomiakiem Radom.