Marcin Prasoł odchodzi z Górnika Łęczna. Ireneusz Mamrot jego następcą?

Prasoł został szkoleniowcem zielono-czarnych w kwietniu 2022 roku zastępując na ławce trenerskiej Kamila Kieresia, który złożył rezygnację. 42-latek poprowadził łęcznian w sześciu meczach PKO BP Ekstraklasy. Pod jego wodzą zespół zanotował jedno zwycięstwo (z Radomickiem Radom), jeden remis i cztery porażki. W efekcie Górnik zajął wówczas 18. miejsce i spadł z PKO BP Ekstraklasy.

Latem drużyna przeszła kadrową rewolucję i przystąpiła do gry w Fortuna I Lidze. Prasoł poprowadził zielono-czarnych w 21 meczach ligowych i trzech w krajowym Pucharze. I choć w tych drugich rozgrywkach zespół awansował do ćwierćfinału to w lidze szło mu zdecydowanie gorzej. Maciej Gostomski i spółka zdobyli do tej pory 22 punkty w Fortuna I Lidze i od samego początku rozgrywek toczą batalię o pozostanie na tym szczeblu rozgrywek. – Górnik Łęczna SA informuje, że z dniem 25 lutego 2023 roku Marcin Prasoł przestał pełnić funkcję pierwszego trenera Górnika Łęczna. Obowiązujący do 30 czerwca 2023 roku kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Wraz z trenerem Prasołem ze sztabu szkoleniowego odejdzie również jego dotychczasowy asystent Seweryn Gancarczyk – czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnym klubowym portalu. – W imieniu zarządu Górnika chciałbym serdecznie podziękować Marcinowi Prasołowi za 10 miesięcy pracy na stanowisku pierwszego trenera. Uznaliśmy jednak wspólnie, że dotychczasowa formuła współpracy się wyczerpała – powiedział z kolei prezes Górnika Piotr Sadczuk. – Uprzedzając wszelkie pytania kibiców. Przed nami nie tylko bardzo istotne spotkania w lidze, ale już we wtorek czeka nas ważne dla klubu spotkanie. Do to tego czasu z pewnością przedstawimy Wam nowego szkoleniowca naszego zespołu – zapewnił sternik klubu z Łęcznej.

Kilkadziesiąt minut po informacji o pożegnaniu z trenerem Prasołem portal weszlo.com podał, że według ich informacji najprawdopodobniej trenerem zielono-czarnych zostanie ogłoszony Ireneusz Mamrot.