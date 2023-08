Mecz Motor - GKS Katowice może obejrzeć maksymalnie 9 tysięcy kibiców

Magiczny dywan do przedszkola - sposób na aktywność dzieci

Przedszkole to czas w którym dzieci kształtują swoją osobowość, chłoną wiedzę, są ciekawe świata – to idealny moment by umożliwić im prawidłowy rozwój. Obecnie na co dzień obcują z nową technologią, która jest dostępna na każdym kroku. Ponieważ „nowinki” skupiają uwagę maluchów, pedagodzy dokładają starań by zajęcia były atrakcyjne i stymulowały młode umysły. Jednymi z najbardziej interesujących rozwiązań na rynku są pomoce multimedialne, takie jak zyskujące popularność dywany interaktywne. Łącząc w sobie różne środki przekazu, pobudzają dzieci zarówno intelektualnie jak i ruchowo.