Motor Lublin i Wisła Puławy zagrają dzisiaj w rundzie wstępnej Fortuna Pucharu Polski

Wisła w niedzielny wieczór dość niespodziewanie zremisowała na swoim stadionie 1:1 ze Stalą Stalowa Wola, a w środę będzie musiała stawić czoła Hutnikowi Kraków, który również występuje na poziomie eWinner II Ligi. Hutnik po trzech kolejkach ma na koncie jedną wygraną i dwa remisy, dlatego podopieczni trenera Michała Pirosa powinni nastawić się na bardzo wymagające spotkanie.

Półtorej godziny po pierwszym gwizdku w Puławach Motor Lublin podejmie na swoim stadionie ekipę Lecha II Poznań. „Na papierze” faworytem będą oczywiście gospodarze, którzy świetnie zaczęli zmagania w Fortuna I Lidze. Trzeba jednak pamiętać, że Puchar Tysiąca Drużyn rządzi się swoimi prawami i lubi niespodzianki. Trener Goncalo Feio już po ostatnim, zremisowanym 1:1 meczu z GKS Katowice zapowiedział, że Fortuna Puchar Polski jego zespół będzie również traktować bardzo poważnie. – W Motorze, jak ja będę trenerem, to zawsze będę wystawiał optymalną jedenastkę. To może być związane z formą, charakterystyką przeciwnika, zarządzaniem wysiłkiem meczowym, który mamy w tym tygodniu. W środę wyjdzie jednak optymalna jedenastka wobec mojej oceny, bo Puchar Polski jest ważny dla nas. Lech II to drużyna utalentowana, z którą nie tak dawno temu rywalizowaliśmy w jednej lidze. A wiele osób już o tym nie pamięta. Idąc trochę dalej, niedawno ten klub przegrywał mecz za meczem, tylko nikt już o tym nie pamięta. Ludzie zapominają, ale my nie, wiemy ile to kosztuje pracy. Szanujemy Lecha II i na mecz z nimi wybiegnie optymalna jedenastka – zapowiada Goncalo Feio.

Mecz w Puławach nie będzie transmitowany. Z kolei starcie Motoru Ci kibice, których zabraknie na stadionie będą mogli śledzić od godziny 19.30 na antenie Polsatu Sport.

RUNDA WSTĘPNA PUCHARU POLSKI

2 sierpnia: Kotwica Kołobrzeg – Zagłębie II Lubin 2:1. 8 sierpnia: Znicz Pruszków – Górnik Polkowice 4:1 * KKS 1925 Kalisz – GKS Jastrzębie 1:1, karne 3:0. 9 sierpnia: Chojniczanka Chojnice – Śląsk II Wrocław * Sandecja Nowy Sącz – Garbarnia Kraków * Stomil Olsztyn – Radunia Stężyca * Wisła Grupa Azoty Puławy – Hutnik Kraków (godz. 18) * Motor Lublin – Lech II Poznań (godz. 19.30 transmisja w Polsacie Sport) * Pogoń Siedlce – Olimpia Elbląg. 10 sierpnia: Polonia Warszawa – Siarka Tarnobrzeg.