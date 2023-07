Motor Lublin kontra Zagłębie Sosnowiec na start nowego sezonu i marzenia o pełnym stadionie

Dla starszych kibiców Zagłębie, to nie jest przypadkowy klub. Tak się składa, że żółto-biało-niebiescy historyczny, pierwszy mecz na najwyższym szczeblu (sezon 1980/1981 w ówczesnej I lidze, wynik 1:1) rozegrali właśnie przeciwko zespołowi z Sosnowca. Co więcej, ten pożegnalny z krajową elitą, w sezonie 91/92 również. Na do widzenia Motor rozbił wtedy rywali 5:2, a obie ekipy musiały pogodzić się ze spadkiem.

Obie długo tułały się też po niższych ligach. Zagłębie wróciło do ekstraklasy w 2018 roku, ale tylko na chwilę i ostatnie lata grało na pierwszoligowych boiskach. Nie były to też lata szczególnie udane, bo zespół z Sosnowca zajmował po kolei: 11, 17, 15 i znowu 11 miejsce. W lecie drużyna Marcina Malinowskiego dokonała jednak kilku ciekawych transferów i przed startem rozgrywek wymieniania jest jako jeden z kandydatów do miana „czarnego konia”.

Trudno się dziwić, bo pierwszy rywal Motoru pozyskał przede wszystkim Kamila Bilińskiego, czyli króla strzelców zaplecza ekstraklasy nie z ostatniego sezonu, ale jeszcze wcześniejszego. Jest też Joel Valencia, który w rozgrywkach 18/19 jako gracz Piasta Gliwice został uznany za najlepszego piłkarza całej ligi. Po odejściu z drużyny Waldemara Fornalika wiodło mu się jednak średnio, bo nie podbił ani Anglii (Brentford), ani nawet drugiej ligi holenderskiej, gdzie w barwach De Grafschaap zaliczył jedną asystę w 18 meczach. Ekwadorczyk nadal ma jednak tylko 28 lat i zrobi wszystko, żeby się odbudować. Trzecim z tych najciekawszych transferów Zagłębia jest Juan Camara. Hiszpan ma w swoim CV rezerwy Barcelony i Villareal, a do tego przygody w Rumunii, Azerbejdżanie i Polsce. Zakładał koszulkę Miedzi Legnica, Jagielloni Białystok, a w poprzednich rozgrywkach zaliczył osiem gier dla „Jagi”.

– To przeciwnik, którego wszyscy typują jako zespół, który ma odnotować największy progres, który zrobił głośne transfery i pozyskał piłkarzy o dużej jakości, sprawdzonych na poziomie ekstraklasy i pierwszej ligi. To także przeciwnik, który postawi nam trudne warunki. Z drugiej strony gramy u siebie, od kiedy jestem trenerem Arena stała się twierdzą, gdzie osiągnęliśmy największą liczbę zwycięstw, zdobyliśmy najwięcej bramek. Wynik w domu znacznie przyczyniły się do awansu. Dlatego wierzymy w naszą pracę i zrobimy wszystko, żeby wywalczyć trzy punkty w tym pierwszym meczu. Dla siebie i dla kibiców – zapowiada Goncalo Feio, trener Motoru.

– Najbardziej bym chciał, żeby Lublin się cieszył piłką na skalę, jaką dawno się nie cieszył. Ja jestem z tych ludzi, którzy marzą, a mi marzy się pełny stadion, może to być niemożliwe, ale wierzę i apeluję do kibiców i ludzi na Lubelszczyźnie, żeby po ponad dekadzie bez pierwszej ligi przyjechali nas wspierać – dodaje szkoleniowiec.

Kasy biletowe dzisiaj będą czynne na Arenie od godz. 15.30.

MOTOR LUBLIN

Adres: ul. Stadionowa 1, 20-405 Lublin. Telefon: 519 519 275. Strona internetowa: motorlublin.eu. Adres email: sekretariat@motorlublin.eu. Rok założenia: 1950. Pojemność stadionu: 15247. Prezes: Zbigniew Jakubas. Trener: Goncalo Feio. II trener: Mateusz Stolarski. Asystenci: Przemysław Jasiński i Robert Kazubski. Trener bramkarzy: Marcin Zapał. Trener przygotowania motorycznego: Damian Ścibior. Fizjoterapeuci: Kamil Warecki, Emilian Sapuła i Wiktor Adamchuk. Kierownik drużyny: Dariusz Baryła.

KADRA DRUŻYNY

Bramkarze: Łukasz Budziłek (91) * Paweł Budzyński (03) * Oskar Jeż (07) * Kacper Rosa (94).

Obrońcy: Filip Luberecki (05) * Konrad Magnuszewski (05) * Arkadiusz Najemski (96) * Krystian Palacz (03) * Patryk Romanowski (04) * Sebastian Rudol (95) * Jakub Staszak (02) * Przemysław Szarek (96) * Filip Wójcik (97) * Bartosz Zbiciak (01).

Pomocnicy: Piotr Ceglarz (92) * Marcel Gąsior (93) * Sebastian Koziej (07) * Michał Król (2000) * Jakub Lis (02) * Dariusz Kamiński (98) * Borys Kisiel (06) * Mikołaj Kosior (03) * Rafał Król (89) * Piotr Kusiński (01) * Mariusz Rybicki (93) * Mathieu Scalet (97) * Damian Sędzikowski (01) * Kamil Wojtkowski (98) * Bartosz Wolski (97) * Marcel Złomańczuk (05).

Napastnicy: Dawid Kasprzyk (2000) * Michał Litwa (04) * Kacper Śpiewak (2000) * Kacper Wełniak (2000) * Michał Żebrakowski (97).

Przybyli: Paweł Budzyński (KS Wiązownica, powrót z wypożyczenia), Dariusz Kamiński (GKS Jastrzębie), Konrad Magnuszewski (Pogoń II Szczecin), Krystian Palacz (Sandecja Nowy Sącz), Mathieu Scalet (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Kacper Śpiewak (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Bartosz Wolski (Stal Rzeszów), Sebastian Koziej, Oskar Jeż, Borys Kisiel (wszyscy z drużyny juniorów).

Ubyli: Igor Bartnik (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski, wypożyczenie), Maksymilian Cichocki (Polonia Bytom), Wojciech Reiman (Stal Łańcut), Kamil Rozmus (Avia Świdnik), Jakub Szuta (Olimpia Elbląg?).