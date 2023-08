Problemy kadrowe Górnika Łęczna przed starciem ze Zniczem Pruszków

Po sześciu kolejkach na zapleczu PKO BP Ekstraklasy poza Górnikiem żadnej porażki nie poniosła Miedź Legnica, która zresztą jest obecnie liderem tabeli. Sobotni mecz z Wisłą Płock kosztował zielono-czarnych wiele sił, zdrowia i poświęceń, a już w sobotę podopiecznych trenera Ireneusza Mamrtora czeka wyjazdowe starcie z beniaminkiem – Zniczem Pruszków. Już teraz wiadomo, że w tym spotkaniu na pewno zabraknie Jonathana de Amo, a także Miłosza Kozaka. Obu tych piłkarzy czeka bowiem pauza za żółte kartki. I o ile de Amo na pewni wróci do gry po krótkiej pauzie, tak Kozak w najbliższym czasie może opuścić Łęczną i przenieść się do Ruchu Chorzów. – Nie da się grać całego sezonu bez żadnej pauzy. Wiadomo, że najmniej bolesne są pauzy pojedynczych zawodników, ale nic z tym nie zrobimy i dlatego trzeba posiadać szeroką kadrę – zapewniał po spotkaniu z drużyną Płocka trener Górnika.

W ostatnim czasie uraz wykluczył z gry pomocnika Adama Deję, którego trener Górnika niezwykle ceni. – Dla mnie jako trenera piłkarz grający na pozycji numer sześć to kluczowa postać w zespole – zarówno jeśli chodzi o defensywę, ale i atak. Deja daje nam bardzo dużo w rozegraniu piłki. Takiego piłkarza potrzebowaliśmy i wiem, że stać go na jeszcze lepszą grę, bo nie pokazał jeszcze pełni swoich możliwości. Szkoda, że wypadł ostatnio z gry. Natomiast chcę pochwalić Michała Pawlika. Po wyleczeniu kontuzji trenuje z zespołem od ledwie dwóch tygodni i wiedzieliśmy, że nie jest jeszcze w swojej stuprocentowej dyspozycji. Pawlik miał oczywiście dostawać swoje minuty w meczach, ale planowo nie aż w takim wymiarze – zdradził Mamrot, przekazując też pozytywne informacje. – Jest duża szansa, że Deja będzie do dyspozycji w Pruszkowie. „Na siłę” mógł nawet zagrać przeciwko Wiśle Płock, ale to byłoby ogromne ryzyko. Ma naciągnięty mięsień, ale rokowania są takie, że powinien w najbliższym meczu zagrać. Chciałbym też podkreślić, że zdecydowana większość piłkarzy, która trafiła do nas latem nie grała w pierwszym składzie w poprzednich klubach. I to widać. Z każdym kolejnym meczem są w coraz lepszej dyspozycji, a czas pracuje na ich korzyść – komentuje Mamrot.

W starciu ze Zniczem może pojawić się też problem z obsadą na pozycji napastnika. W meczu z Wisłą strzelec bramki Marko Roginić opuścił boisko już w 55 minucie. Okazuje się, że nie bez przyczyny. – Tak naprawdę mocno walczyliśmy już w przerwie meczu z Wisłą o to by Roginić wyszedł na drugą połowę, bo doznał zbicia mięśnia czworogłowego. Teraz jest obawa, że może zabraknąć go w Pruszkowie, a w ostatnim czasie złapał dobrą dyspozycję i po sześciu kolejkach ma na koncie dwie bramki – kończy szkoleniowiec Górnika.