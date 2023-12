Śniegu nie było, meczu też nie. Motor i Podbeskidzie zagrają w innym terminie

Biorąc pod uwagę, w jakim warunkach toczył się chociażby sobotni mecz PKO BP Ekstraklasy pomiędzy: Koroną Kielce i Lechem Poznań, sporo kibiców jest zdziwionych, że w Bielsku-Białej jednak nie zagrali. Jakie były powody odwołania spotkania?

– Warunki atmosferyczne w Bielsku-Białej bardzo trudne, z racji opadów śniegu. Była dyskusja i długa rozmowa przedstawicieli drużyn i sędziów, co do meczu. Ostatecznie zapadła decyzja, że mimo iż murawa jest zielona, to jest w takim stanie, że może zagrażać zdrowiu zawodników. Z tego powodu spotkanie zostało jednak odwołane – poinformowało Podbeskidzie w swoich mediach społecznościowych.

Szybko pojawił się także komunikat ze strony Motoru, który wolał jednak rozegrać mecz w niedzielę. – Nasza drużyna była gotowa do gry. Rywal optował za przełożeniem i ostatecznie decyzją delegata PZPN oraz sędziego spotkanie się nie odbyło – przekazał klub z Lublina.