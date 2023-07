Sparing Górnika Łęczna z Motorem Lublin się nie obędzie. Dlaczego?

– Informujemy, że z powodów niezależnych od Klubu dzisiejsza gra kontrolna z Motorem Lublin została odwołana. Zamiast sparingu zespół rozegra otwartą dla publiczności grę wewnętrzną. Początek o godz. 11 na głównej płycie stadionu – poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Górnik Łęczna.

Dlaczego sparing nie doszedł do skutku? Wedle nieoficjalnych informacji jakie udało nam się uzyskać wyjazdu na sparing do Łęcznej mieli odmówić piłkarze Motoru. A to dlatego, że Goncalo Feio ma nie posiadać ważnej umowy z klubem. Kontrakt Portugalczyka wygasł 30 czerwca i nie został jeszcze przedłużony