"Szanujemy ten punkt". Opinie po meczu Miedzi Legnica z Górnikiem Łęczna

Radosław Bella, trener Miedzi

– Mamy spory niedosyt, bo stworzyliśmy sobie w tym meczu wiele okazji na zdobycie gola. Szkoda, że żadnej z nich nie udało nam się zamienić na bramkę. Bardzo się cieszę, że zespół walczył do samego końca i jeśli chodzi o całościową ocenę meczu to oceniam go na duży plus. Myślę, że zagraliśmy zdecydowanie lepiej niż niedawno przeciwko GKS Katowice. Jednak tak jak mówiłem, szkoda tych niewykorzystanych okazji. Musimy dalej konsekwentnie pracować i walczyć w kolejnych meczach o trzy punkty. Dziękuję kibicom za doping do samego końca.

Ireneusz Mamrot, trener Górnika

– Szanujemy ten punkt, bo za nami trudne spotkanie. Uważam, że nieźle je rozpoczęliśmy i dobrze budowaliśmy grę. Może nie przekładało się to na sytuacje, ale potrafiliśmy się utrzymać przy piłce. Po 25-30 minutach w nasze poczynania wkradło się trochę nerwowości. Zaliczyliśmy trzy dość proste straty i Miedź miała dzięki temu okazje do zdobycia gola. Odpowiedzieliśmy naszą okazja tuż przed przerwą, ale bramkarz rywala popisał się świetną interwencją. Po przerwie graliśmy lepiej, ale nie przełożyło się to na sytuacje podbramkowe, których więcej miała Miedź. Z pozytywów warto jeszcze zaznaczyć, że to był drugi mecz bez straty gola i to nas cieszy. Gra w defensywie funkcjonuje nieźle. Natomiast do poprawy jest ofensywa, by stwarzać sobie więcej okazji pod bramką rywala. Za nami mecze z zespołami, które moim zdaniem będą w czołówce rozgrywek i będą walczyć o najwyższe cele. Po tych trzech meczach oczywiście chcielibyśmy mieć więcej punktów, ale z drugiej strony kolejne ni przegrane spotkanie też ma dla nas znaczenie. Teraz czas zacząć wygrywać, bo o to chodzi w piłce nożnej.

– W porównaniu do meczu z Arką Gdynia jestem bardziej zadowolony z gry. Tamto spotkanie zremisowaliśmy dość szczęśliwie, bo Arka miała dobre sytuacje. Przeciwko Miedzi nasza wolicjonalność była dużo lepsza.