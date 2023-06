Trzecie wzmocnienie Górnika Łęczna. Tym razem sięgnęli po napastnika

Urodzony w 1995 roku napastnik swoją karierę rozpoczynał w chorwackim NK Varazdin. W kolejnych latach reprezentował barwy innych klubów w swojej ojczyźnie – NK Bjelovar, NK Puscine oraz NK Nafta 1903. W sezonie 2017/18 Roginić zdobył tytuł króla strzelca drugiej ligi chorwackiej, grając wówczas w NK Nafta 1903.

W 2019 roku na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Podbeskidzia Bielsko-Biała. Trzy lata później chorwacki napastnik zamienił klub z Bielska-Białej do GKS-u Katowice. Kontrakt Roginica z klubem z Górnego Śląska dobiega końca pierwszego lipca 2023 roku, a od nowego sezonu chorwacki snajper będzie występować w Łęcznej. – Jestem agresywnym napastnikiem, który lubi pracować na rzecz zespołu. Przychodzę tutaj bo chciałbym wrócić z Górnikiem do Ekstraklasy, a stadion kojarzy mi się już dość pozytywnie, bo grając ostatnio z GKS-em Katowice zdobyłem tu nawet bramkę – powiedział Roginić cytowany przez klubowy portal. – Znam Miłosza Kozaka, z którym grałem rok w Podbeskidziu. To bardzo dobry zawodnik i cieszę się, że znowu się tu spotkamy –dodał nowy nabytek zielono-czarnych.