Wielki pech Dawida Tkacza. Wychowanek Górnika nie pojedzie na zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji Polski

W poprzedniej kolejce zielono-czarni zremisowali 1:1 na wyjeździe z Chrobrym Głogów. Niestety po spotkaniu okazało się, że kontuzji doznał Dawid Tkacz. Wychowanek Górnika doznał urazu kolana, a wykonane później specjalistyczne badania wskazały na uraz łąkotki. Młodzieżowca Górnika czekają dalsze badania oraz zabieg artroskopii kolana. Jego przerwa w grze może potrwać od trzech do nawet 10 tygodni i jest to zależne od wyników badań i przebiegu leczenia.

Doznanie kontuzji w takim momencie to ogromny cios dla utalentowanego 18-latka. Tkacz kilka dni temu otrzymał bowiem powołanie do reprezentacji Polski U-18. Biało-Czerwoni prowadzeni przez trenera Wojciecha Kobeszko w dniach 10-18 czerwca przebywać będą w Słowenii w ramach którego zostaną rozegrane dwa mecze towarzyskie. 13 czerwca Polacy zagrają ze Słowenią, a 17 czerwca ich rywalem będzie Czarnogóra. Niestety w tych spotkaniach zabraknie wychowanka klubu z Łęcznej.

Kontuzja Tkacza to nie jedyne zmartwienie trenera Ireneusza Mamrota przed ostatnią kolejką. Niezdolny do gry jest nadal Souleymane Cisse, a teraz do listy kontuzjowanych dołączył także Michał Pawlik. U pomocnika, który dołączył do Górnika już w trakcie trwania sezonu stwierdzono naderwanie mięśnia dwugłowego uda. Zarówno Cisse jak i Pawlik powinni być do dyspozycji sztabu szkoleniowego na początku przygotowań do nowego sezonu.

W najbliższą sobotę Maciej Gostomski i spółka zagrają ostatni mecz w tym sezonie. Ich rywalem będzie Wisła Kraków, która zachowała jeszcze cień nadziei na bezpośredni awans. „Biała Gwiazda” przyjedzie do Łęcznej po trzy punkty, a do tego musi liczyć też na niekorzystne wyniki starć z udziałem konkurentów do bezpośredniego awansu – Ruchu Chorzów, Bruk-Bet Termaliki Nieciecza i Puszczy Niepołomice. Dlatego, choć dla piłkarzy Górnika sobotnie starcie nie będzie mieć aż tak wielkiego znaczenia, na stadionie przy al. Jana Pawła II szykuje się ciekawe starcie. Wciąż można nabywać wejściówki na ostatni w sezonie mecz łęcznian. Kasa numer jeden otwarta będzie pierwszego i drugiego czerwca w godz. 13-17, a w dniu meczu do 10 do 18.30. Natomiast pozostałe kasy zostaną otwarte w sobotach w godz. 16-18. Bilety na mecz z Wisła dostępne są również na stronie www.bilety.gornik.leczna.pl oraz salonikach prasowych sieci Kolporter.