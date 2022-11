"Wyszarpaliśmy zwycięstwo i chwała za to zawodnikom". Opinie po meczu Wisły Kraków z Górnikiem Łęczna

Marcin Prasoł, trener Górnika

– Całą rundę jeździliśmy na wyjazdy i w ostatnim podejściu udało nam się wygrać na obcym terenie. Ta wygrana bardzo cieszy i wyjątkowo smakuje. Wiem, że w piłce nożnej nie da się niczego odrobić i trzech punktów z poprzedniej kolejki już nie nadrobimy, ale myślę, że moja drużyna bardzo dobrze zareagowała po ostatnim spotkaniu. To my dzisiaj wyszarpaliśmy zwycięstwo i chwała za to dla zawodników bo po ciężkim meczu zasłużyliśmy na wygraną. Wisła oczywiście miała swoje sytuacje, ale poprzez poświęcenie i determinację wybroniliśmy wygraną.

Radosław Sobolewski, trener Wisły

– To był nasz ostatni domowy mecz w tej rundzie i chcieliśmy sprawić jak najwięcej radości kibicom poprzez dobrą grę i zwycięstwo. Jednak najważniejsza ze statystyk czyli wynik jest dla nas bardzo niekorzystny. Przegrywamy spotkanie 1:2 i to jest najistotniejsze. Żal mi, że przegrywamy taki mecz bo stworzyliśmy w nim bardzo dużo okazji by zwyciężyć. Chwała zawodnikom za to, że grali z pasją i zaangażowaniem, stwarzali sytuacje dominując niemal przez całe spotkanie. Nie ustrzegliśmy się jednak błędów w obronie i poprzez niedopilnowanie krycia straciliśmy dwie bramki. Większość statystyk wygląda miażdżąco na naszą korzyść, ale najważniejszy jest wynik. Takie mecze się zdarzają, a my musimy kontynuować pracę.