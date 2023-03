Znamy datę meczu Górnika Łęczna z Rakowem Częstochowa. W klubie jest też nowy analityk

Podopieczni trenera Ireneusza Mamrota po tym jak rozegrali mecz w Pucharze Tysiąca Drużyn z ekipą z Siedlec, a następnie w lidze z Ruchem Chorzów, przygotowują się do kolejnego ligowego spotkania. W najbliższy poniedziałek zagrają na wyjeździe z Arką Gdynia. Zielono-czarni poznali też oficjalną datę historycznego, półfinałowego starcia w Fortuna Pucharze Polski. Przypomnijmy, że ich rywalem w walce o finał będzie lider PKO BP Ekstraklasy Raków Częstochowa. Mecz odbędzie się piątego kwietnia na stadionie w Łęcznej. Tym samym dla popularnych „Medalików” będzie to kolejny w tej edycji przyjazd na Lubelszczyznę, bo na etapie ćwierćfinału ekipa trenera Marka Papszuna trafiła na Motor Lublin i ograła drugoligowca na wyjeździe 3:0. – Trafiliśmy na wymagającego rywala, ale gramy u siebie. Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, ale o awansie zadecyduje tylko jeden mecz i wszystko się może zdarzyć. Będziemy walczyć – zapewnił w rozmowie z klubowymi mediami Maciej Gostomski, kapitan Górnika.

Mecz z Rakowem będzie tym samym najważniejszym spotkaniem w rundzie wiosennej na stadionie w Łęcznej. Klub liczy na wsparcie kibiców i ich liczne przybycie na stadion. Sprzedaż biletów ma się rozpocząć jeszcze w tym tygodniu.

Tymczasem sztab Górnika Łęczna rośnie w siłę. Do zespołu trenera Ireneusza Mamrota dołączył Marek Mizerkiewicz, który będzie pełnił rolę analityka.

Przypomnijmy, że w poprzednim sztabie u trenera Marcina Prasoła rolę tę pełnił Paweł Babiarz. Jednak jeszcze w trakcie rundy jesiennej 32-latek pożegnał się z Łęczną i wrócił w rodzinne strony. Wracając do nowego członka sztabu Górnika – Mizerkiewicz ukończył dziennikarstwo sportowe i zarządzane w sporcie na UAM w Poznaniu i od kilku lat zajmuje się analizą taktyczną piłki nożnej. Na początku swojej przygody dołączył do redakcji portalu Taktycznie.net pod nadzorem Andrzeja Gomołyska (trener-analityk Śląska Wrocław), następnie do LFC.pl, Meczyki.pl, a w ostatnim roku do Gangu Taktyków EkstraTrenera. Na co dzień jest trenerem drużyny orlika młodszego w Stali Pleszew i aktualnie bierze udział w kursie trenerskim UEFA C organizowanym przez Wielkopolski ZPN. – Najbardziej fascynuję się grą pozycyjną w ujęciu Pepa Guardioli oraz atakowaniem obroną Jurgena Kloppa. Wobec tego mam podobne spojrzenie na futbol, co trener Ireneusz Mamrot. Uważam, że dzięki temu łatwiej nam było złapać wspólny język. Jestem przekonany, że Górnika czeka dobry okres, a nasi kibice będą świadkami zwycięstw wypracowanych w konkretnych sposób. Sam zrobię wszystko, by pomóc sztabowi szkoleniowemu – powiedział trener Mizerkiewicz w rozmowie z klubowymi mediami.