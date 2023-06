Znamy dokładną datę pierwszego meczu Motoru Lublin w Fortuna I Lidze. Dzień później hit w Łęcznej

To będzie mocna inauguracja Fortuna I Ligi na Arenie Lublin. W piątek 21 lipca żółto-biało-niebiescy zagrają na swoim stadionie z Zagłębiem Sosnowiec. Godzina rozpoczęcia spotkania także będzie bardzo atrakcyjna, bo pierwszy gwizdek zaplanowano na 20.30. Tym samym mecz odbędzie się przy sztucznym oświetleniu, co powinno zachęcić kibiców do jak najliczniejszego przybycia na stadion. Dodatkowym smaczkiem będzie to, że piątkowe spotkanie na Arenie Lublin będzie także transmitowane na antenie Polsatu Sport.

Kiedy emocje związane z debiutem Motoru na zapleczu PKO BP Ekstraklasy opadną, to w sobotę dojdzie do bardzo ciekawego pojedynku w Łęcznej. O godzinie 17.30 tamtejszy Górnik zmierzy się z Wisłą Kraków, czyli z największym przegranym poprzedniego sezonu. „Biała Gwiazda” chciała wrócić na najwyższy poziom rozgrywek już po roku, ale musiała przełknąć gorzką pigułkę przegrywając w półfinale baraży o PKO BP Ekstraklasę z Puszczą Niepołomice, która zresztą ostatecznie wywalczyła historyczny awans.

Znamy już także dokładne terminy drugiej kolejki. Ta zacznie się 28 lipca meczem w Łęcznej pomiędzy zielono-czarnymi, a Arką Gdynia. Natomiast o 20.30 Motor Lublin zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk.

PIŁKARSKA FORTUNA I LIGA

Pierwsza kolejka

Piątek (21 lipca): Arka Gdynia – Bruk-Bet Termalica (godz. 18, Polsat Box Go) * Motor Lublin – Zagłębie Sosnowiec (godz. 20.30 Polsat Sport) * Sobota (22 lipca): Chrobry Głogów – Lechia Gdańsk (godz. 15, Polsat Box Go) * Górnik Łęczna – Wisła Kraków (godz. 17.30, Polsat Sport) * Polonia Warszawa - GKS Tychy (godz. 20, Polsat Box Go) * Niedziela (23 lipca): Podbeskidzie Bielsko-Biała – Wisła Płock (godz. 12.40, Polsat Sport) * Znicz Pruszków – Resovia Rzeszów (15, Polsat Box Go) * Miedź Legnica – GKS Katowice (godz. 18, Polsat Box Go).Poniedziałek (24 lipca): Stal Rzeszów - Odra Opole (godz. 18, Polsat Box Go)

DRUGA KOLEJKA

Piątek (28 lipca): Górnik Łęczna – Arka Gdynia (godz. 18, Polsat Box Go) * Lechia Gdańsk – Motor Lublin (godz. 20.30, Polsat Sport) * Sobota (29 lipca):Podbeskidzie Bielsko-Biała – Znicz Pruszków (godz. 15, Polsat Box Go) * Zagłębie Sosnowiec - Wisła Płock (godz. 17.30 Polsat Sport) * Bruk-Bet Termalica - Miedź Legnica (godz. 20, Polsat Box Go) * Niedziela (30 lipca): Polonia Warszawa – Wisła Kraków (godz. 12.40 Polsat Sport) * Odra Opole – Resovia Rzeszów (godz. 15, Polsat Box Go) * Stal Rzeszów – GKS Tychy (godz. 18, Polsat Box Go) * Poniedziałek (31 lipca): GKS Katowice – Chrobry Głogów (godz. 18, Polsat Box Go).