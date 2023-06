Znamy terminarz Fortuna I Ligi! Na początek hit w Łęcznej. Motor też zagra u siebie

Sezon ruszy za miesiąc. Pierwszą kolejkę zaplanowano na weekend: 22-23 lipca. Od razu na dzień dobry ciekawe wyzwanie czeka piłkarzy Ireneusza Mamrota. Górnik zakończył poprzednie rozgrywki porażką z Wisłą Kraków 0:3, ale szybko będzie miał okazję do rewanżu. „Biała Gwiazda” na pewno znowu będzie należeć do grona faworytów, do awansu.

Zielono-czarnych w ogóle czeka bardzo ciekawy początek ligi. W drugiej serii gier na stadionie w Łęcznej zamelduje się Arka Gdynia (29/30 lipca). A w kolejnym tygodniu Górnik wybierze się do Legnicy na mecz z Miedzią, czyli spadkowiczem z PKO BP Ekstraklasy.

Motor te najważniejsze spotkania rozgrywał ostatnio na boiskach rywali. Najpierw w Warszawie, a później w Kołobrzegu i Olsztynie. Sezon 23/24 rozpocznie jednak na Arenie Lublin. Pierwszym rywalem drużyny Goncalo Feio po awansie będzie Zagłębie Sosnowiec, 11. zespół poprzednich rozgrywek. Kibice żółto-biało-niebieskich mogą się już także powoli szykować na pierwszy, daleki wyjazd, bo w drugiej kolejce Motor zagra w Gdańsku z Lechią, a więc kolejnym spadkowiczem z elity. Kolejny tydzień? Domowe starcie z GKS Katowice, a następnie mecz w Niecieczy z kandydatem do awansu – Bruk-Bet Termalicą.

Jeszcze w tym roku Rafał Król i spółka zmierzą się też na własnym stadionie z Wisłą Kraków (23/24 września), ale i Stalą Rzeszów (2/3 września), Miedzią (7/8 października) czy Wisłą Płock (4/5 listopada).

Już w piątej serii gier, która planowana jest w dniach: 19-20 sierpnia rozegrane zostaną pierwsze derby pomiędzy Motorem, a Górnikiem. Gospodarzem zawodów będzie beniaminek z Lublina. Rewanż w Łęcznej zaplanowano na 22. kolejkę (2/3 marca 2024 roku).

Runda jesienna zakończy się na początku grudnia. Piłkarze z zaplecza ekstraklasy jeszcze w tym roku rozegrają jednak dwie serie gier z rewanżów. A to oznacza, że w sumie czeka ich 19 spotkań. Trzeba się też szykować na długie granie, bo ostatnia kolejka odbędzie się w dniach 16/17 grudnia.

Drużyny wrócą na boiska po dwóch miesiącach przerwy – 17 lutego. Motor pojedzie wówczas do Katowic, a Górnik zmierzy się u siebie z Miedzią.

1. kolejka (22-23 lipca)

Motor Lublin – Zagłębie Sosnowiec

Górnik Łęczna – Wisła Kraków

Stal Rzeszów – Odra Opole

Polonia Warszawa – GKS Tychy

Arka Gdynia – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Miedź Legnica – GKS Katowice

Chrobry Głogów – Lechia Gdańsk

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Wisła Płock

Znicz Pruszków – Resovia

2. Kolejka (29/30 lipca)

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

Górnik Łęczna - Arka Gdynia

Odra Opole - Resovia

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Znicz Pruszków

Zagłębie Sosnowiec - Wisła Płock

GKS Katowice - Chrobry Głogów

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Miedź Legnica

Polonia Warszawa - Wisła Kraków

Stal Rzeszów - GKS Tychy

3. Kolejka (5/6 sierpnia)

Motor Lublin - GKS Katowice

Miedź Legnica - Górnik Łęczna

Odra Opole - GKS Tychy

Wisła Kraków - Stal Rzeszów

Arka Gdynia - Polonia Warszawa

Chrobry Głogów - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Wisła Płock - Lechia Gdańsk

Znicz Pruszków - Zagłębie Sosnowiec

Resovia - Podbeskidzie Bielsko-Biała

4. Kolejka (12/13 sierpnia)

Odra Opole - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Zagłębie Sosnowiec - Resovia

Lechia Gdańsk - Znicz Pruszków

GKS Katowice - Wisła Płock

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Motor Lublin

Górnik Łęczna - Chrobry Głogów

Polonia Warszawa - Miedź Legnica

Stal Rzeszów - Arka Gdynia

GKS Tychy - Wisła Kraków

5. Kolejka (19/20 sierpnia)

Wisła Kraków - Odra Opole

Arka Gdynia - GKS Tychy

Miedź Legnica - Stal Rzeszów

Chrobry Głogów - Polonia Warszawa

Motor Lublin - Górnik Łęczna

Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Znicz Pruszków - GKS Katowice

Resovia - Lechia Gdańsk

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Sosnowiec

6. Kolejka (26/27 sierpnia)

Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec

Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała

GKS Katowice - Resovia

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Znicz Pruszków

Górnik Łęczna - Wisła Płock

Polonia Warszawa - Motor Lublin

Stal Rzeszów - Chrobry Głogów

GKS Tychy - Miedź Legnica

Wisła Kraków - Arka Gdynia

7. Kolejka (2/3 września)

Odra Opole - Arka Gdynia

Miedź Legnica - Wisła Kraków

Chrobry Głogów - GKS Tychy

Motor Lublin - Stal Rzeszów

Wisła Płock - Polonia Warszawa

Znicz Pruszków - Górnik Łęczna

Resovia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Katowice

Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk

8. Kolejka (16/17 września)

Odra Opole - Lechia Gdańsk

GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Górnik Łęczna - Resovia

Polonia Warszawa - Znicz Pruszków

Stal Rzeszów - Wisła Płock

GKS Tychy - Motor Lublin

Wisła Kraków - Chrobry Głogów

Arka Gdynia - Miedź Legnica

9. Kolejka (23/24 września)

Miedź Legnica - Odra Opole

Chrobry Głogów - Arka Gdynia

Motor Lublin - Wisła Kraków

Wisła Płock - GKS Tychy

Znicz Pruszków - Stal Rzeszów

Resovia - Polonia Warszawa

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Łęczna

Zagłębie Sosnowiec - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Lechia Gdańsk - GKS Katowice

10. Kolejka (30 września/1 października)

Odra Opole - GKS Katowice

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk

Górnik Łęczna - Zagłębie Sosnowiec

Polonia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Stal Rzeszów - Resovia

GKS Tychy - Znicz Pruszków

Wisła Kraków - Wisła Płock

Arka Gdynia - Motor Lublin

Miedź Legnica - Chrobry Głogów

11. Kolejka (7/8 października)

Chrobry Głogów - Odra Opole

Motor Lublin - Miedź Legnica

Wisła Płock - Arka Gdynia

Wisła Kraków - Znicz Pruszków

Resovia - GKS Tychy

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Stal Rzeszów

Zagłębie Sosnowiec - Polonia Warszawa

Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna

GKS Katowice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

12. Kolejka (21/22 października)

Odra Opole - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Górnik Łęczna - GKS Katowice

Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk

Stal Rzeszów - Zagłębie Sosnowiec

GKS Tychy - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Wisła Kraków - Resovia

Arka Gdynia - Znicz Pruszków

Miedź Legnica - Wisła Płock

Chrobry Głogów - Motor Lublin

13. Kolejka (28/29 października)

Motor Lublin - Odra Opole

Wisła Płock - Chrobry Głogów

Znicz Pruszków - Miedź Legnica

Resovia - Arka Gdynia

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Kraków

Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy

Lechia Gdańsk - Stal Rzeszów

GKS Katowice - Polonia Warszawa

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Górnik Łęczna

14. Kolejka (4/5 listopada)

Odra Opole - Górnik Łęczna

Polonia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Stal Rzeszów - GKS Katowice

GKS Tychy - Lechia Gdańsk

Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec

Arka Gdynia - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Miedź Legnica - Resovia

Chrobry Głogów - Znicz Pruszków

Motor Lublin - Wisła Płock

15. Kolejka (11/12 listopada)

Wisła Płock - Odra Opole

Znicz Pruszków - Motor Lublin

Resovia - Chrobry Głogów

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Miedź Legnica

Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia

Lechia Gdańsk - Wisła Kraków

GKS Katowice - GKS Tychy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Stal Rzeszów

Górnik Łęczna - Polonia Warszawa

16. Kolejka (25/26 listopada)

Odra Opole - Polonia Warszawa

Stal Rzeszów - Górnik Łęczna

GKS Tychy - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Wisła Kraków - GKS Katowice

Arka Gdynia - Lechia Gdańsk

Miedź Legnica - Zagłębie Sosnowiec

Chrobry Głogów - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Motor Lublin - Resovia

Wisła Płock - Znicz Pruszków

17. Kolejka (2/3 grudnia)

Znicz Pruszków - Odra Opole

Resovia - Wisła Płock

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Motor Lublin

Zagłębie Sosnowiec - Chrobry Głogów

Lechia Gdańsk - Miedź Legnica

GKS Katowice - Arka Gdynia

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Kraków

Górnik Łęczna - GKS Tychy

Polonia Warszawa - Stal Rzeszów

18. Kolejka (9/10 grudnia)

Odra Opole - Stal Rzeszów

GKS Tychy - Polonia Warszawa

Wisła Kraków - Górnik Łęczna

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Arka Gdynia

GKS Katowice - Miedź Legnica

Lechia Gdańsk - Chrobry Głogów

Zagłębie Sosnowiec - Motor Lublin

Wisła Płock - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Resovia - Znicz Pruszków

19. Kolejka (16/17 grudnia)

Resovia - Odra Opole

Znicz Pruszków - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Wisła Płock - Zagłębie Sosnowiec

Motor Lublin - Lechia Gdańsk

Chrobry Głogów - GKS Katowice

Miedź Legnica - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Arka Gdynia - Górnik Łęczna

Wisła Kraków - Polonia Warszawa

GKS Tychy - Stal Rzeszów

20. Kolejka (17/18 lutego)

GKS Tychy - Odra Opole

Stal Rzeszów - Wisła Kraków

Polonia Warszawa - Arka Gdynia

Górnik Łęczna - Miedź Legnica

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Chrobry Głogów

GKS Katowice - Motor Lublin

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

Zagłębie Sosnowiec - Znicz Pruszków

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Resovia

21. Kolejka (24/25 lutego)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Odra Opole

Resovia - Zagłębie Sosnowiec

Znicz Pruszków - Lechia Gdańsk

Wisła Płock - GKS Katowice

Motor Lublin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Chrobry Głogów - Górnik Łęczna

Miedź Legnica - Polonia Warszawa

Arka Gdynia - Stal Rzeszów

Wisła Kraków - GKS Tychy

22. Kolejka (2/3 marca)

Odra Opole - Wisła Kraków

GKS Tychy - Arka Gdynia

Stal Rzeszów - Miedź Legnica

Polonia Warszawa - Chrobry Głogów

Górnik Łęczna - Motor Lublin

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Płock

GKS Katowice - Znicz Pruszków

Lechia Gdańsk - Resovia

Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała

23. Kolejka (9/10 marca)

Zagłębie Sosnowiec - Odra Opole

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lechia Gdańsk

Resovia - GKS Katowice

Znicz Pruszków - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Wisła Płock - Górnik Łęczna

Motor Lublin - Polonia Warszawa

Chrobry Głogów - Stal Rzeszów

Miedź Legnica - GKS Tychy

Arka Gdynia - Wisła Kraków

24. Kolejka (16/17 marca)

Arka Gdynia - Odra Opole

Wisła Kraków - Miedź Legnica

GKS Tychy - Chrobry Głogów

Stal Rzeszów - Motor Lublin

Polonia Warszawa - Wisła Płock

Górnik Łęczna - Znicz Pruszków

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Resovia

GKS Katowice - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Lechia Gdańsk - Zagłębie Sosnowiec

25. Kolejka (30 marca)

Lechia Gdańsk - Odra Opole

Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Resovia - Górnik Łęczna

Znicz Pruszków - Polonia Warszawa

Wisła Płock - Stal Rzeszów

Motor Lublin - GKS Tychy

Chrobry Głogów - Wisła Kraków

Miedź Legnica - Arka Gdynia

26. Kolejka (6/7 kwietnia)

Odra Opole - Miedź Legnica

Arka Gdynia - Chrobry Głogów

Wisła Kraków - Motor Lublin

GKS Tychy - Wisła Płock

Stal Rzeszów - Znicz Pruszków

Polonia Warszawa - Resovia

Górnik Łęczna - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Sosnowiec

GKS Katowice - Lechia Gdańsk

27. Kolejka (13/14 kwietnia)

GKS Katowice - Odra Opole

Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Zagłębie Sosnowiec - Górnik Łęczna

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Polonia Warszawa

Resovia - Stal Rzeszów

Znicz Pruszków - GKS Tychy

Wisła Płock - Wisła Kraków

Motor Lublin - Arka Gdynia

Chrobry Głogów - Miedź Legnica

28.Kolejka (20/21 kwietnia)

Odra Opole - Chrobry Głogów

Miedź Legnica - Motor Lublin

Arka Gdynia - Wisła Płock

Znicz Pruszków - Wisła Kraków

GKS Tychy - Resovia

Stal Rzeszów - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Polonia Warszawa - Zagłębie Sosnowiec

Górnik Łęczna - Lechia Gdańsk

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice

29. Kolejka (24 kwietnia)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Odra Opole

GKS Katowice - Górnik Łęczna

Lechia Gdańsk - Polonia Warszawa

Zagłębie Sosnowiec - Stal Rzeszów

Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Tychy

Resovia - Wisła Kraków

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

Wisła Płock - Miedź Legnica

Motor Lublin - Chrobry Głogów

30.Kolejka (27/28 kwietnia)

Odra Opole - Motor Lublin

Chrobry Głogów - Wisła Płock

Miedź Legnica - Znicz Pruszków

Arka Gdynia - Resovia

Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała

GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec

Stal Rzeszów - Lechia Gdańsk

Polonia Warszawa - GKS Katowice

Górnik Łęczna - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

31. Kolejka (4-5 maja)

Górnik Łęczna - Odra Opole

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Polonia Warszawa

GKS Katowice - Stal Rzeszów

Lechia Gdańsk - GKS Tychy

Zagłębie Sosnowiec - Wisła Kraków

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Arka Gdynia

Resovia - Miedź Legnica

Znicz Pruszków - Chrobry Głogów

Wisła Płock - Motor Lublin

32. Kolejka (11/12 maja)

Odra Opole - Wisła Płock

Motor Lublin - Znicz Pruszków

Chrobry Głogów - Resovia

Miedź Legnica - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Arka Gdynia - Zagłębie Sosnowiec

Wisła Kraków - Lechia Gdańsk

GKS Tychy - GKS Katowice

Stal Rzeszów - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Polonia Warszawa - Górnik Łęczna

33. Kolejka (18/19 maja)

Polonia Warszawa - Odra Opole

Górnik Łęczna - Stal Rzeszów

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Tychy

GKS Katowice - Wisła Kraków

Lechia Gdańsk - Arka Gdynia

Zagłębie Sosnowiec - Miedź Legnica

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

Resovia - Motor Lublin

Znicz Pruszków - Wisła Płock

34. Kolejka (25/26 maja)

Odra Opole - Znicz Pruszków

Wisła Płock - Resovia

Motor Lublin - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec

Miedź Legnica - Lechia Gdańsk

Arka Gdynia - GKS Katowice

Wisła Kraków - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

GKS Tychy - Górnik Łęczna

Stal Rzeszów - Polonia Warszawa