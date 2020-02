Bartosz Śpiączka znowu w Górniku Łęczna

– Gdzie najlepiej się odbudować jak nie wśród przyjaciół. Cieszę się, że wracam do Górnika – powiedział Śpiączka po podpisaniu kontraktu. 28-letni napastnik podpisał z klubem z Łęcznej półroczny kontrakt z opcją przedłużenia na sezon 2020/2021.

Dla Śpiączki będzie to drugi pobyt w Łęcznej w dotychczasowej karierze. Pierwszy raz trafił on do Górnika przed startem sezonu 2015/2016 przenosząc się do grającego wówczas w ekstraklasie Górnika z Podbeskidzia Bielsko-Biała. W Łęcznej spędził ten i kolejny sezon łącznie rozgrywając 69 spotkań i strzelając 20 bramek. Jego gole nie pomogły łęcznianom w utrzymaniu się na najwyższym szczeblu, dlatego po spadku został wykupiony przez Bruk Bet Termalikę Nieciecza, a następnie był wypożyczony do GKS-u Katowice. W obu tych klubach nie wiodło mu się jednak najlepiej i przed rozpoczęciem bieżącego sezonu rozwiązał swój kontrakt z klubem z Niecieczy pozostając do tej pory bez przynależności klubowej.

Śpiączka to trzeci zawodnik, który zimą dołączył do Górnika. Wcześniej umowy z klubem podpisali: Adrian Cierpka i Bartłomiej Kalinkowski. Natomiast klub jeszcze jesienią opuścił Karol Mackiewicz, a zimą z Łęcznej do Garbarnii Kraków przeniósł się Donatas Nakrosius.

Górnik Łęczna już dziś o godzinie 13 rozegra kolejny mecz kontrolny. Podopieczni trenera Kamila Kieresia tym razem zmierzą się w Legionowie z tamtejszą Legionovią.