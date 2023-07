Doświadczony snajper żegna się z Wisłą Grupa Azoty Puławy

Paluchowski trafił do Wisły latem 2020 roku, a warto wspomnieć, że wcześniej występował w innej drużynie z Lubelszczyzny – Górniku Łęczna. Już w pierwszym sezonie zdobył dla biało-niebieskich 37 bramek i mocno przyczynił się do awansu „Dumy Powiśla do drugiej ligi. Przez kolejne lata był jednym z filarów drużyny i dołożył kolejne 26 bramek, które wydatnie pomagały ekipie z Puław w gromadzeniu punktów i osiąganiu dobrych wyników. W tym zakończonym niedawno sezonie Paluchowski i jego koledzy dotarli zresztą do baraży o Fortuna I Ligę, ale zakończyli je na etapie półfinału ulegając 1:3. 30 czerwca kontrakt 35-letniego napastnika z Wisłą wygasł i nie został przedłużony. Wedle plotek doświadczony napastnik może niebawem trafić do dowodzonej przez Łukasza Mierzejewskiego Avii Świdnik, która chce w tym sezonie powalczyć o awans na szczebel centralny.

Paluchowski to kolejny zawodnik, który latem pożegnał się z Puławami. Wcześniej klub poinformował o odejściach Wojciecha Błyszko, Roberta Majewskiego i Marcina Ryszki. Wszystkim zawodnikom wygasły 30 czerwca wygasły kontrakty i nie zostały przedłużone. Umowy przedłużyli za to Przemysław Skałecki (do 30 czerwca 2024) oraz ostatnio Łukasz Wiech. 26-letn obrońca w minionym sezonie był jedną z kluczowych postaci puławian i przedłużył swój kontrakt do 30 czerwca 2025 roku.

O poniedziałku piłkarze z Puław wejdą w kolejny tydzień przygotowań do rozgrywek eWinner II Ligi. Jego zwieńczeniem będzie mecz kontrolny z MFK Karvina (beniaminek czeskiej ekstraklasy). Spotkanie zaplanowano na piątego lipca. Trzy dni później podopieczni trenera Pirosa zagrają z innym drugoligowcem – Pogonią Siedlce. Natomiast 15 lipca zmierzą się z trzecioligowym KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

Pierwszy mecz o punkty Wisła zagra 22 lub 23 lipca. Wówczas na swoim stadionie podejmie spadkowicza z Fortuna I Ligi – Chojniczankę Chojnice.