Hit w Puławach. Wisła Grupa Azoty gra z ekstraklasowiczem o 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski

Dla piłkarzy z Puław będzie to już trzeci mecz w ramach krajowego Pucharu. W rundzie wstępnej „Duma Powiśla” okazała się lepsza od innego drugoligowca – Hutnika Kraków – wygrywając 2:0. W kolejnej fazie Wiślacy trafili na ekipę z Fortuna I Ligi. Do Puław przyjechał borykający się z ogromnymi problemami Chrobry Głogów. Pierwszoligowiec wyszedł szybko na prowadzenie, ale później trzy gole puławian dały im awans. W 1/16 finału poprzeczka powędruje jeszcze wyżej. Do Puław przyjedzie bowiem grający w PKO BP Ekstraklasie Widzew Łódź. Ekipa prowadzona obecnie przez Daniela Myśliwca w weekend uległa w lidze na swoim stadionie Warcie Poznań 0:1. To niepowodzenie łodzianie z pewnością będą chcieli sobie powetować w Fortuna Pucharze Polski, do którego wedle zapewnień sztabu szkoleniowego podchodzą bardzo poważnie.

– Wiemy z kim się mierzymy. Widzew to zespół z PKO BP Ekstraklasy, a my w tym meczu będziemy chcieli oszukać przeznaczenie – zdradził już po meczu z GKS 1962 Jastrzębie Michał Piros, trener Wisły. – Różne rzeczy w futbolu się dzieją. Na pewno nie pozwolimy sobie na to by w takim spotkaniu „przejść obok meczu”. Walczymy o swoje marzenia. Każdy z nas che pracować i grać na jak najwyższym poziomie. A właśnie możliwość gry z tak renomowanym rywalem jest nagrodą za pracę. W lidze nam nie idzie i wiele dźwigamy na swoich barkach. W Fortuna Pucharze Polski w takim momencie możemy tylko wygrać – zakończył szkoleniowiec ekipy z Puław.

Początek środowego meczu na stadionie przy ul. Hauke-Bosaka w Puławach zaplanowano na godzinę 21. Mecz będzie można obejrzeć także w telewizji – bezpośrednią transmisje z tego spotkania pokaże Polsat Sport News. (bs)

PIŁKARSKI FORTUNA PUCHAR POLSKI

Wyniki 1/16 finału: Stal Brzeg – Warta Poznań 0:4 * Carina Gubin – Stal Stalowa Wola 1:0 *Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Piast Gliwice 0:1 * Stal Rzeszów – Puszcza Niepołomice 1:0 * Legia II Warszawa – Korona Kielce 2:4 * Zawisza Bydgoszcz – Lech Poznań 0:4 * Zagłębie Sosnowiec – Górnik Zabrze 1:2 * GKS Tychy – Legia Warszawa 0:3 * ŁKS Łódź – Raków Częstochowa 0:2 * Cracovia – Zagłębie Lubin 1:0 * Podbeskidzie Bielsko-Biała – Pogoń Szczecin 9:1 * Wisła Kraków - Polonia Warszawa 3:0 * Środa: Polonia Bytom – Arka Gdynia * Garbarnia Kraków – Stal Mielec * Resovia – Jagiellonia Białystok * Wisła Grupa Azoty Puławy – Widzew Łódź.